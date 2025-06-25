Belarus'un Türkiye Büyükelçisi Olağanüstü ve Tam Yetkili Anatoly Glaz ve Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Rus mevkidaşı Alexei Erkhov, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Berris Ekinci ile dün bir araya geldi.

Bakanlık, "Taraflar bölgedeki durumu, gelişme beklentilerini, uluslararası platformlarda etkileşimi ve Avrasya ve küresel güvenliğin korunmasını amaçlayan girişimlerin teşvik edilmesi konularını görüştüler." açıklamasında bulundu.

Görüşme esnasında ekim ayında Minsk'te yapılması planlanan 3. Minsk Uluslararası Avrasya Güvenliği Konferansı'nda Türkiye davet edilerek aktif rol alması teklif edildi.