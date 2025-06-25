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Dünya

İki ülkeden Türkiye'ye davet! Aktif rol almamızı istiyorlar

Rusya ve Belarus Ekim ayında Minsk'te düzenlenecek olan 3. Minsk Uluslararası Avrasya Güvenliği Konferansı'na Türkiye'yi davet ederek aktif rol almasını istedi.

HABER MERKEZİ25 Haziran 2025 Çarşamba 10:24 - Güncelleme:
İki ülkeden Türkiye'ye davet! Aktif rol almamızı istiyorlar
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Belarus'un Türkiye Büyükelçisi Olağanüstü ve Tam Yetkili Anatoly Glaz ve Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Rus mevkidaşı Alexei Erkhov, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Berris Ekinci ile dün bir araya geldi.

Bakanlık, "Taraflar bölgedeki durumu, gelişme beklentilerini, uluslararası platformlarda etkileşimi ve Avrasya ve küresel güvenliğin korunmasını amaçlayan girişimlerin teşvik edilmesi konularını görüştüler." açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE'YE AKTİF TOL TALEBİ

Görüşme esnasında ekim ayında Minsk'te yapılması planlanan 3. Minsk Uluslararası Avrasya Güvenliği Konferansı'nda Türkiye davet edilerek aktif rol alması teklif edildi.

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