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Dünya

İki ülkenin sınırı yeniden çiziliyor! Resmen anlaşma sağlandı

Buzullar eridiği için iki ülkenin sınırları yeniden çizilecek. İki ülkenin sınırının belirlenmesinde Avrupa kıtasının aşırı ısınması etkili oldu.

DHA1 Ekim 2024 Salı 16:41 - Güncelleme:
İki ülkenin sınırı yeniden çiziliyor! Resmen anlaşma sağlandı
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İsviçre hükümeti, İtalya ile İsviçre arasındaki sınırı belirleyen buzullar eridiği için sınırın yeniden çizileceğini açıkladı.

İtalya ile İsviçre arasındaki sınırın bir kısmı, eriyen buzullar nedeniyle yeniden çizilecek. İki ülke, Alpler'in en yüksek zirvelerinden olan Matterhorn Zirvesi'nin altındaki sınırı değiştirme konusunda anlaştı. İsviçre hükümeti yaptığı açıklamada, "Buzulların erimesiyle bu doğal unsurlar gelişiyor ve ulusal sınırları yeniden tanımlıyor" dedi. İsviçre hükümeti düzenlemeyi bugün resmen onaylarken, İtalya'da ise onay süreci devam ediyor. İsviçre hükümeti, her iki taraf da imza sürecini tamamladığında, anlaşmanın yayınlanacağını ve yeni sınırın ayrıntılarının kamuoyu ile paylaşılacağını duyurdu.

Dünyanın en hızlı ısınan kıtası olan Avrupa'nın buzullar üzerindeki etkisi çok sert oldu. İsviçre'de buzullar geçen yıl hacimlerinin yüzde 4'ünü kaybederken, kayıtlara geçen ikinci en büyük yıllık düşüşü yaşadı. Ülkede en büyük düşüş 2022'de yüzde 6 olarak gerçekleşti. Yaklaşık 40 yıl önce Matterhorn yakınlarındaki buzulu geçerken kaybolan bir Alman dağcının kalıntıları geçen yıl temmuz ayında eriyen buzun içinde bulunmuştu. 2022 yılında İtalyan Alpleri'nde ise bir buzulun çökmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetmişti.

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