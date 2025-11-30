İSTANBUL 16°C / 9°C
Dünya

İki ülkenin zıtlaşması konsere sıçradı! Sanatçının performansı yarım kaldı

Japonya ile Çin arasındaki 'Tayvan gerginliği' devam ederken, Japon pop şarkıcısı Otsuki Maki, Şanghay'daki sahne performansını yarıda bırakmak zorunda kaldı.

30 Kasım 2025 Pazar 14:56
İki ülkenin zıtlaşması konsere sıçradı! Sanatçının performansı yarım kaldı
Kyodo ajansının haberine göre, "One Piece" animesinin tema şarkısını seslendiren Otsuki, "Bandai Namco Festivali 2025" kapsamında iki gün performans sergilemek üzere Şanghay'a gitti.

Otsuki'nin performansı sırasında şarkının ortasında ışıklar ve sesler kesildi, konser sonlandırıldı. Sosyal medyada paylaşılan videoda da müzisyenin şarkı söylerken aniden ışıkların kapandığı, müziğin durduğu ve sahneden indirildiği görülüyor.

Şarkıcının menajerliği tarafından yapılan açıklamada, Otsuki'nin "kaçınılmaz sebepler dolayısıyla performansı aniden durdurmak zorunda kaldığı" aynı sebeple ikinci konserinin de iptal edildiği bildirildi.

Şanghay'daki etkinliği düzenleyen Japon şirket Bandai Namco Holdings de cuma günü başlayan ve 3 gün sürmesi planlanan anime etkinliğinin, "çeşitli faktörlerin kapsamlı şekilde değerlendirilmesinin ardından" iptal edildiğini duyurdu.

Olay, Çin'de Japon sanatçıların katıldığı etkinlikleri etkileyen diplomatik gerilimin son örneği olarak kayıtlara geçti.

Daha önce pop şarkıcı Ayumi Hamasaki, piyanist Hiromi Uehara ve müzikal "Pretty Guardian Sailor Moon" da Çin'deki programlarını iptal etmek zorunda kalmıştı.

- TAKAİÇİ'NİN TAYVAN'A İLİŞKİN SÖZLERİ

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin, 7 Kasım'da Japon Parlamentosu Diet'teki oturumda Tayvan Boğazı'na yönelik müdahaleyi "ülkesinin varlığını tehdit eden durum" olarak göreceğine ve askeri güç kullanabileceğine ilişkin sözleri, bölgeyi topraklarının parçası gören Çin'in tepkisine yol açmıştı.

Takaiçi'nin sözleriyle ilk kez bir Japonya Başbakanı, Tayvan'ın işgali halinde Japonya'nın askeri şekilde dahil olacağına ilişkin açık beyanda bulunarak, ülkenin bu konuda benimsediği "stratejik belirsizlik" politikasından farklı tavır sergilemişti.

Japon Başbakan, tepkiler üzerine Tayvan'a ilişkin sözlerinin varsayımsal olduğunu, gelecekte bu tür yorumlardan kaçınacağını belirtmiş ancak sözlerini geri almayı reddetmişti.

Pekin yönetimi, Japonya'nın Pekin Büyükelçisi Kenji Kanasugi'yi, konuyla ilgili Çin Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası vermişti.

