İki ülkeyi ziyareti sonrası Ankara'da basın toplantısı düzenledi: Türkiye'den öğrenecek çok şey var

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Suriye ve Lübnan'daki temaslarının ardından ziyaret ettiği Ankara'da basın toplantısı düzenledi.

Yarın da Ürdün'ü ziyaret edeceğini dile getiren Grandi, Suriye'de başkent Şam ve Halep'te incelemelerde bulunduğunu belirterek, 2011'den itibaren Suriyelilerin yaşadıkları zorluklara ve birçok insanın yerinden edildiğine dikkati çekti.

Grandi, 12 milyona yakın Suriyelinin hem Suriye içinde "yer değiştirmek" hem de başka ülkelere göç etmek zorunda kaldığını belirterek, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından evlerine dönme kararı alanlarla ilgili bilgileri paylaştı.

Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile "yapıcı" bir görüşme yaptığını vurgulayan Grandi, Suriye'deki temaslarının yerinden edilenlerin dönüşü, insan hakları ve güvenlik gibi konularda olumlu geçtiğini bildirdi.

Grandi, Suriye'deki üst düzey yetkililerden ülkedeki tüm toplumların barış içinde yaşayabilecekleri bir Suriye mesajını aldığına işaret etti.

- SURİYE'YE YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASI ÇAĞRISI

Grandi, Esed rejimi döneminde ülkedeki kötü yönetimin ve yaptırımların, Suriye ekonomisinin yıkımına neden olduğunu vurgulayarak, uluslararası topluma "Lütfen Suriye'ye yardım edin" çağrısında bulundu.

Suriye halkına yardım edilmesinin önemine işaret eden Grandi, "Yaptırımları kaldırın ve yatırımlar, yeniden yapılanma, iyileşme için alan açın." diye konuştu.

Grandi, "Bunu şimdi, bu geçiş sürecinin ya da yeni dönemin başında yapmazsak çok fazla zaman kaybederiz." ifadesini kullandı.

Yüksek Komiser Grandi, elektrik konusunun önemine atıfta bulunarak, AB'nin Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesi için yol haritası üzerinde anlaştığı, ancak bunun gibi uygulamaların genişletilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin Suriye'deki yardımlarına ve bu konudaki politikasına övgüde bulunan Grandi, "Türkiye'nin kendisi, kurumları TİKA, AFAD, Türk Kızılay ve diğer kuruluşlarıyla Suriye'de zaten çok şey yapıyor." diye konuştu.

Grandi, Suriyelilerin ülkelerine geri dönüşlerine yönelik, Türkiye'nin çok iyi prosedürlere, mekanizmalara ve uygulamalara sahip olduğunu, ayrıca Türk yetkililerin mükemmel çalıştığını ve örnek teşkil ettiğini dile getirdi.

"ONLARIN TÜRKİYE'DEN ÖĞRENECEK ÇOK ŞEYİ VAR"

Bir basın mensubunun "Suriyelilerin geri dönüşü için nasıl bir plan yapılmalı ve BM olarak buna nasıl katkı sağlayacaksınız?" sorusuna da yanıt veren Grandi, şunları söyledi:

Her geri dönüşte iki taraf var. Geri dönüşün kendisi ve sonrasında insanların toplum içerisinde entegrasyonunun sağlanması. Her bir ülkeye geri dönüşte buna ihtiyaç var. Bahsettiğiniz üzere 'Bir açıklama yapılmadı' dediniz. Bununla ilgili ne kadar bir açıklama yapıyorlar bilmiyorum ama Göç İdaresi Başkanının çok iyi planı var. O kadar iyi ki, bunun hakkında kitap bile yazılabilir. Tam kuralına uygun, gönüllülük var. Bağımsız bir şekilde her şeyin yolunda olduğuna dair doğrulama yapıyoruz. Bir yandan da kontroller de var. Diğer ülkeler de bir plan hazırlamak üzere ilerliyorlar. Ürdün var, Lübnan bu süreç içerisinde biraz geride kaldı. Onlar da bu planların üzerine çalışıyorlar. Bu ülkeler birbiri ile konuşmalı ve uygulamalarını paylaşmalı. Özellikle onların Türkiye'den öğrenecek çok şeyi var. Son derece ileri bir planı var Göç İdaresi Başkanlığının. 6-7 haftada 80 bin kişinin geri döndüğü bilgisini verdi İçişleri Bakanı bana. 80 bin azımsanacak bir rakam değil.

Trump'ın Suriye kararı panikletti

Donanmanın yeni oyuncuları ABD'yi korkuttu! Türkiye, Ege ve Akdeniz'in çok daha ötesini istiyor

Önüne geçmenin tek seçeneği! ABD'nin Gazze'deki oldu-bitti girişimine Türkiye formülü