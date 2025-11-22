Bakanlıktan Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, "Güney ve Doğu askeri grubu birlikleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Zvanovka, Zaporijya bölgesinde de Novoye Zaporojye yerleşim birimlerini kurtardı." ifadesini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, geçen hafta Ukrayna'daki Harkiv, Dnipropetrovsk, Zaporijya ve Donetsk bölgelerinde 16 yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini açıklamıştı.