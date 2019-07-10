İki yıl sonra gelen itiraf: Başbakanın kedisini ben öldürdüm

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern’in Kasım 2017’de ölen kedisinin arkasındaki sır perdesi aralandı.

Başbakan Jacinda Ardern’in bir komşusu “First Kediyi” kazara öldürdüğünü yaklaşık iki yıl sonra itiraf etti. Bir haber sitesine konuşan ve adını Chris olarak açıklayan kişi vicdan azabı çektiğini söyledi.

Kediyi yanlışlıkla ezdiğini ve kendisini çok kötü hissettiğini dile getiren Chris şöyle konuştu:

“Jacinda ve Clarke için Paddles’ın çok sevdikleri kürklü bebekleri konumunda olduğunun da farkındaydım, o yüzden de çok üzüldüm.”

Yeni Zelanda “First Kedisi”nin sosyal medya hesabı uzun bir aradan sonra ilk kez paylaşımda bulundu. Paddles’ın hesabı, itiraf haberini “Seni affediyorum” diyerek paylaştı.

Fazladan parmaklı Paddles’ın aniden masaya sıçrayıp Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesini sekteye uğratması da manşetlere çıkmıştı.