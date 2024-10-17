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Dünya

Türkiye ile ticareti geliştirmek istiyorlar! Redzepi: İşbirliğini artırmalıyız

Kosova Başbakan Yardımcısı Emilija Redzepi, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Redzepi, Türkiye ile yatırım ve ticaret alanında daha fazla işbirliği yapmak istediklerini belirtti.

AA17 Ekim 2024 Perşembe 18:20 - Güncelleme:
Türkiye ile ticareti geliştirmek istiyorlar! Redzepi: İşbirliğini artırmalıyız
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Baran, burada yaptığı değerlendirmede, Türkiye ile Kosova'nın tarihi ve kültürel bağları olduğunu, Kosova'da yaklaşık 20 bin civarında Türk'ün yaşadığını aktararak, iki ülkenin yatırım ve ticarette de yakınlaşan iki ülke olduğunu belirtti.

Türkiye'nin yatırım ve ticarette Kosova'daki ilk 10 ülke arasında yer aldığına işaret eden Baran "Kosova'da devam eden projelerle birlikte 400 milyon avro üzerinde Türk yatırımı mevcut. Havalimanından elektrik dağıtımına ve madenciliğe kadar 500'ün üzerinde Türk şirketi bu ülkede faaliyet gösteriyor. Bu şirketlerde yaklaşık 10 bin Kosovalı istihdam ediliyor." ifadesini kullandı.

TÜRKİYE İLE DAHA FAZLA İŞBİRLİĞİ YAPMAK İSTİYORUZ

Baran, iki ülke arasında dış ticaretin 800 milyon dolar düzeyinde olduğunu bildirerek, şunları kaydetti:

"Ülkelerimizin derin tarihi ve kültürel bağları, ortak inanç ve değerleri dikkate alındığında 800 milyon dolar düzeyindeki dış ticaret rakamını yeterli görmüyoruz. Karşılıklı ticaretimiz, iki tarafın da lehine olacak şekilde ileriye taşınabilir. Dış ticaretimizi, Kosova'nın ülkemize ihracatını da artıracak şekilde geliştirmemiz gerekiyor. Gönül bağımız olan topraklarla şehrimiz arasında direkt ulaşım bağı olmasını ve ticaretimizin daha da güçlenmesini istiyoruz."

Redzepi de Türkiye ile yatırım ve ticaret alanında daha fazla işbirliği yapmak istediklerini belirtti.

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