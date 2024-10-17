Baran, burada yaptığı değerlendirmede, Türkiye ile Kosova'nın tarihi ve kültürel bağları olduğunu, Kosova'da yaklaşık 20 bin civarında Türk'ün yaşadığını aktararak, iki ülkenin yatırım ve ticarette de yakınlaşan iki ülke olduğunu belirtti.

Türkiye'nin yatırım ve ticarette Kosova'daki ilk 10 ülke arasında yer aldığına işaret eden Baran "Kosova'da devam eden projelerle birlikte 400 milyon avro üzerinde Türk yatırımı mevcut. Havalimanından elektrik dağıtımına ve madenciliğe kadar 500'ün üzerinde Türk şirketi bu ülkede faaliyet gösteriyor. Bu şirketlerde yaklaşık 10 bin Kosovalı istihdam ediliyor." ifadesini kullandı.

Baran, iki ülke arasında dış ticaretin 800 milyon dolar düzeyinde olduğunu bildirerek, şunları kaydetti:



"Ülkelerimizin derin tarihi ve kültürel bağları, ortak inanç ve değerleri dikkate alındığında 800 milyon dolar düzeyindeki dış ticaret rakamını yeterli görmüyoruz. Karşılıklı ticaretimiz, iki tarafın da lehine olacak şekilde ileriye taşınabilir. Dış ticaretimizi, Kosova'nın ülkemize ihracatını da artıracak şekilde geliştirmemiz gerekiyor. Gönül bağımız olan topraklarla şehrimiz arasında direkt ulaşım bağı olmasını ve ticaretimizin daha da güçlenmesini istiyoruz."

Redzepi de Türkiye ile yatırım ve ticaret alanında daha fazla işbirliği yapmak istediklerini belirtti.