İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail'in ateşkes müzakerelerinin ikinci aşamasında 22 canlı İsrailli esirin serbest bırakılmasını talep edeceği aktarıldı.

Müzakerelerde ilerleme kaydedilmesine rağmen İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları yeniden başlatma niyetinde olduğu kaydedildi.

- ABD ANLAŞMA İÇİN İKİ HAFTA SÜRE VERDİ

Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşama görüşmelerinde uzlaşmaya varılması için ABD iki haftalık bir süre verdiği ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, ikinci aşama müzakerelerine geçiş için ilerleme kaydedildiğini ve temel anlaşmazlık noktasının Hamas'ın Gazze'de iktidarda kalıp kalmayacağı konusu olduğunu söylediği aktarıldı.

- İSRAİL BİRİNCİ AŞAMAYI UZATMAYA ÇALIŞIYOR

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşaması 33 İsrailli esirin serbest bırakılmasını öngörüyor.

Bunlardan 19'u sağ, 3'ü ölü olmak üzere 22'si İsrail'e teslim edilirken bugün de 6 sağ esirin serbest bırakılması planlanıyor.

İsrailli esirlere ait 4 cesedin 20 Şubat'taki teslimi sırasında naaşı Filistinli bir kadınla karıştığı anlaşılan Shiri Bibas'ın cenazesinin İsrail'e ulaşması bekleniyor.

Böylece Gazze Şeridi'nde anlaşmanın ilk aşamasında teslim edilmesi gereken 4 İsrailli esirin cenazesi kalmış olacak.

KAN'ın haberinde, İsrail'in, ilk aşamada teslim edilmesi gereken 4 esirin cenazesinin iade edilmemesinden korktuğu kaydedildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ikinci aşama için müzakerelere başlama kararı aldığı ve bakanların bu konuda bilgilendirildiği, temel şartının ise "Gazze Şeridi'nin silahsızlandırılması ve Hamas'ın ortadan kaldırılması" olduğu aktarıldı.

Ayrıca, İsrail'in anlaşmanın birinci aşamasını uzatmaya ve diğer esirlerin serbest kalmasını sağlamaya çalışacağı belirtildi.

Witkoff'un İsrail'e geleceği, ABD ile koordineli bir şekilde ikinci aşama müzakerelerinin başlayacağı ve müzakerecinin Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea ile İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ı heyetten çıkardığı öne sürülen Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer olacağı kaydedildi.

Öte yandan İsrail'de kabine ateşkes müzakerelerinin ikinci aşamasına ilişkin henüz bir karar almadı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

03.27 Kızılhaç'ın İsrailli esir Shiri Bibas'a ait olduğu düşünülen cenazeyi İsrail ordusuna teslim ettiği duyuruldu.

02.43 İşgal altındaki Batı Şeria'da Tulkerim Valisi Abdullah Kemyil, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Tulkerim'e baskın düzenlemesinin ardından, İsrail'in Filistin halkına karşı yeni suçlar işleme niyeti konusunda uyarıda bulundu.

01.30 Kuzey İrlanda Bölgesel Hükümeti Başbakanı Michelle O'Neill, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze politikasını protesto etmek amacıyla Beyaz Saray'daki Aziz Patrick Günü etkinliklerine katılmayacağını açıkladı.

01.12 Hamas, "mensuplarının Bibas ailesini öldürdüğü" iddialarının gerçek dışı olduğunu belirterek, İsrail ordusunun "sorumluluktan kaçmak için" bu iddiaları ortaya attığını belirtti.

01.01 İsrail basını, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşama müzakerelerine geçiş için ilerleme kaydedilmesine rağmen Tel Aviv yönetiminin, Gazze'ye saldırıları yeniden başlatma niyetinde olduğunu belirtti.

00.20 İsrail'in Gazze Şeridi'nde 15 ayı aşkın süredir devam eden soykırımında, yaklaşık 18 bin Filistinli çocuk hayatını kaybetti.

00.08 Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) Müzakere İşleri Dairesi, işgal altındaki Batı Şeria topraklarının yüzde 44,5'inin artık İsrail'in kontrolü altında olduğunu gösteren bir harita yayımladı.

00.05 Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim Mülteci Kampı'na gerçekleştirdiği baskını, "siyasi ve askeri iflası yansıtan bir şov" adımı olarak değerlendirdi.