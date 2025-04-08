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Dünya

İkinci cephe açıldı! Zelenski ilk kez doğruladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Kursk'tan sonra Ukrayna askerlerinin Rusya'nın Belgorod bölgesinde olduğunu ilk kez doğruladı.

IHA8 Nisan 2025 Salı 11:25 - Güncelleme:
İkinci cephe açıldı! Zelenski ilk kez doğruladı
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Ukrayna askerlerinin Rusya'nın Belgorod bölgesinde savaştığını ilk kez açıkladı.

Bir video yayınlayan Zelenski, Genelkurmay Başkanı General Oleksandr Syrskyi tarafından Kursk ve Belgorod bölgelerindeki Ukrayna varlığına ilişkin cephedeki son durum hakkında bilgilendirildiğini söyledi.

Zelenski açıklamasında, Ukrayna askerlerinin Rusya'nın Belgorod bölgesinde olduğunu ilk kez doğrulayarak, "Sınırda düşman topraklarında aktif operasyona devam ediyoruz ve bu kesinlikle adil, savaş tam olarak geldiği yere dönmeli" dedi.

Rusya'nın Kursk bölgesine de atıfta bulunan Zelenski, asıl hedeflerinin Ukrayna'nın Sumy ve Harkov sınır bölgelerini korumak ve özellikle Donetsk bölgesindeki geniş cephe hattı üzerindeki baskıyı hafifletmek olduğunu sözlerine ekledi. Konuşmasında ordu birliklerine seslenerek teşekkür eden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Ukrayna için savaşan her birinizle ayrı ayrı gurur duyuyorum" dedi.

Zelenski, 18 Mart'ta yaptığı bir açıklamada ise, kendisine Rusya Savunma Bakanlığı'nın Ukraynalı birliklerin sınırı geçme girişimlerinin başarısız olduğunu bildiren açıklamasına yönelik soruya "Orada bir operasyon var" diyerek Ukrayna askerlerinin Belgorod bölgesinde olduğunu dolaylı olarak dile getirmişti.

Rusya ordusu, geçtiğimiz ay Ukrayna'nın Belgorod bölgesinden sınırı geçme girişimlerinde bulunduğunu ve bu girişimlerin başarısızlıkla sonuçlandığını duyurmuştu.

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