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İkinci Çernobil tehlikesi: Ne olduğu bilinmiyor

RUSYA Tabii Kaynaklar ve Çevre Ajansı (Rosprirodnadzor) Başkanı, Sibirya’da terk edilmiş bir kimyasal madde fabrikasının, acil olarak müdahale edilmezse, Çernobil nükleer kazasına benzer bir çevre felaketine yol açabileceğini söyledi.

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Rosprirodnadzor Başkanı Svetlana Radionova, çarşamba günü Kremlin yanlısı İzvestia gazetesine verdiği röportajda, “Burası esasen bir çevresel felaket bölgesidir. Şimdi harekete geçmezsek ‘ekolojik bir Çernobil’e sahip olacağız” açıklamasında bulundu. Radionova, 2017 yılında iflas nedeniyle terk edilen Usolyekhimprom tesisini yakın zamanda ziyaret ettiğini ve fabrikanın halen toksik madde içerdiğini duyurdu.

“Kimse orada ne olduğunu bilmiyor” diyen Radionova, tesiste büyük miktarda cıva kalıntısının yanı sıra bazıları basınçlı olmak üzere içleri tam olarak ne olduğu bilinmeyen kimyasallarla dolu tankların olduğunu aktardı. Sibirya’nın Irkutsk bölgesinde klor ve benzeri kimyasallar üreten Usolyekhimprom tesisinin sahipleri iddialara cevap vermediler. 

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