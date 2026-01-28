İSTANBUL 14°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ocak 2026 Çarşamba / 10 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,4066
  • EURO
    51,7906
  • ALTIN
    7401.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk! Rusya tarihi kayıplar veriyor
Dünya

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk! Rusya tarihi kayıplar veriyor

ABD merkezli düşünce kuruluşu CSIS'in yayımladığı rapor, Rusya ile Ukrayna arasında yaklaşık 4 yıldır süren savaşın bilançosunun giderek ağırlaştığını ortaya koydu. Rapora göre Şubat 2022'den bu yana Rus ordusunun ölü, yaralı ve kayıp olmak üzere sahada 1,2 milyon personel kaybı yaşadığı, bunların yaklaşık 325 bininin hayatını kaybettiği aktarıldı. Öte yandan raporda İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana herhangi bir büyük gücün bir savaşta verdiği en yüksek kayıplar arasında yer aldığı vurgulandı.

AA28 Ocak 2026 Çarşamba 22:12 - Güncelleme:
İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk! Rusya tarihi kayıplar veriyor
ABONE OL

CSIS tarafından yayımlanan "Rusya'nın Ukrayna'daki Yıpratma Savaşı" başlıklı raporunda, Moskova'nın askeri ilerlemesine rağmen sahada "ağır bedeller ödediği" belirtildi.

Raporda, Şubat 2022'den bu yana Rus ordusunun ölü, yaralı ve kayıp olmak üzere sahada 1,2 milyon personel kaybı yaşadığı, bunların yaklaşık 325 bininin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Bu rakamın, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana herhangi bir büyük gücün bir savaşta verdiği en yüksek kayıplar arasında yer aldığı vurgulandı.

Ukrayna tarafında ise ölü, yaralı ve kayıp sayısının 500 bin ile 600 bin arasında olduğu ifade edilen raporda, can kaybının da 100 bin ile 140 bin arasında değiştiğinin tahmin edildiği aktarıldı.

Raporda, mevcut çatışma temposunun sürmesi halinde, her iki taraftan ölü, yaralı ve kayıp asker sayısının bu yıl bahara kadar 2 milyona ulaşabileceği savunuldu.

Rusya'nın sahadaki ilerlemesinin "son derece sınırlı kaldığı" ifade edilen raporda, Rus birliklerinin son dönemdeki ilerleme hızının günde ortalama 15 ila 70 metre arasında olduğu belirtildi.

Bunun son yüzyıldaki büyük askeri harekatlar arasında en yavaş ilerleme oranlarından biri olduğu kaydedildi.

Çalışmada ayrıca, savaşın Rus ekonomisi üzerindeki baskısının giderek arttığına işaret edildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Geri sayım başladı! Bakan Uraloğlu'ndan heyecanlandıran paylaşım

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.