19 Aralık 2025 Cuma
  • “İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra” diyerek uyardı… İtalyan Bakan: En kırılgan dönemdeyiz
“İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra” diyerek uyardı… İtalyan Bakan: En kırılgan dönemdeyiz

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, küresel güvenlik ortamına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunarak, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir istikrarsızlık yaşandığını ve aktif çatışmaların tehlikeli boyutlara ulaştığını söyledi.

19 Aralık 2025 Cuma 23:03
Crosetto, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile beraber Müşterek Operasyonlar Komutanlığı'nda video konferans yöntemiyle yurt dışında görevli İtalyan askerlerinin yaklaşan Noel Yortusu'nu kutlamak üzere katıldığı programda konuştu.

Dünyanın kötü bir dönemden geçtiğine işaret eden Crosetto, "İkinci Dünya Savaşı'ndan beri benzeri görülmemiş bir istikrarsızlık dönemindeyiz. Halihazırda 59 aktif çatışma var, 78 devlet savaşlara dahil durumda ve 17 ülke binden fazla can kaybı yaşadı." dedi.

Bakan Crosetto, kendileri açısından zorluğun krizi önlemek olduğunu ve bir kere kriz çıktığında durdurmanın güçleştiğini ifade ederek, savunmalarını bu senaryoda faaliyet gösterecek şekilde donatmaları gerektiğini söyledi.

Siber tehditlerin ciddiyetine de dikkati çeken Crosetto, Fransa'da İtalyan bir firmaya ait feribotun işletim sistemlerine uzaktan kontrol edebilen kötü amaçlı yazılımlarla yapılan saldırı girişimini hatırlattı.

Crosetto, sözlerine şöyle devam etti:

"650 yolcusu olan sivil bir geminin 'hacker' saldırısıyla nasıl potansiyel olarak yıkıcı bir araca dönüştürülebileceğini gördük. Düşünün ki o gemi gaz veya petrol taşıyor ve birileri komutasını ele geçirdiğinde, onu istedikleri yere götürebilirler. "

