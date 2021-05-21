İSTANBUL 17°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mayıs 2021 Cuma / 9 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3672
  • EURO
    10,234
  • ALTIN
    502.297
  • BIST100
    1459.57
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İkinci kez başkan seçildi! Törende Kur'an-ı Kerim okundu
Dünya

İkinci kez başkan seçildi! Törende Kur'an-ı Kerim okundu

İngiltere'de ikinci kez belediye başkanı seçilen Sabri Özaydın'ın mazbata töreninde Kur'an-ı Kerim okundu.

DHA21 Mayıs 2021 Cuma 15:16 - Güncelleme: 21 Mayıs 2021 Cuma 15:17
ABONE OL

İngiltere'nin başkenti Londra'da Enfield şehrinde üst üste belediye başkanlığı görevine seçilen Türk kökenli belediye başkanı Sabri Özaydın'ın mazbata töreninde Kur'an-ı Kerim okundu.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın Türk nüfusunun en kalabalık olduğu semtlerinden Enfield'de, Türkiye kökenli Sabri Özaydın, ikinci kez belediye başkanlığına seçildi. Kahramanmaraşlı Özaydın'ın mazbata töreninde Kur'an- Kerim okundu. Hafız Murat küçük tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi.

"FARKLILIKLARI ZENGİNLİK OLARAK GÖRÜYORUM"

Özaydın mazbata töreninde yaptığı konuşmada, "Enfield ilçe halkına bilgim, coşkum, şefkatim ve topluluğumuza bağlılığımın en iyi şekilde hizmet etmeyi taahhüt ediyorum. Topluluğumuzun bir bütün olarak farklılıkları zenginlik olarak görerek semtimize daha fazla hizmet etmeye devam edeceğim. Enfield ilçesinde ikamet etmekten gurur duyuyorum" ifadelerine yer verdi. Sabri Özaydın, geçen yıl Kovid-19 salgını nedeniyle alınan kapanma önlemleri nedeniyle görevini tam anlamıyla icra edememişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.