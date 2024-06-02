ikinci kez seçilen Nayib Bukele yemin etti

Filistin asıllı Bukele, başkent San Salvador'daki Ulusal Saray'da yapılan törende, kendisine başkanlık kuşağının takdim edilmesinin ardından yemin ederek yeni görevine resmen başladı.

Bukele, sarayın bahçesindeki destekçilerine yaptığı konuşmada, El Salvador'u çetelerden kurtararak dünyanın en güvenli ülkesine dönüştürdüklerini söyledi.

Göreve başladıkları ilk andan itibaren çetelere karşı "amansız" bir mücadele ortaya koyduklarını vurgulayan Bukele, "1 Mayıs 2022'de Orta Amerika'nın en güvenli ülkesi olduk; bir yıl sonra 1 Mayıs 2023'te, Latin Amerika'nın en güvenli ülkesine dönüştük. Tam olarak 1 yıl sonra yani bu yılın Mayıs ayında, tüm Batı Yarımkürenin en güvenli ülkesi olduk." dedi.

- "HEP BİRLİKTE ÇETELERİN KÖKÜNÜ KAZIYORUZ"

Bukele, El Salvador'u yönetenlerin yıllarca ülkeyi kanserli bir hastaya dönüştürdüğünü anlatarak, "Gelen yönetimler, kanserli hastayı iyileştirmek yerine onu daha da kötüleştirdi. El Salvador halkı, reçeteye harfiyen uydu ve kanserli hücreleri yok etmemiz için bize yetki verdi. Hep birlikte çetelerin kökünü kazıyoruz." ifadesini kullandı.

Uluslararası insan hakları kuruluşlarının El Salvador halkının içinde bulunduğu koşulları anlamadığını savunan Bukele, çetelere yönelik kararlı mücadelelerine devam edeceklerini belirtti.

- ÇOK SAYIDA DEVLET BAŞKANI TÖRENE KATILDI

Bukele'nin yemin törenine İspanya Kralı 6. Felipe, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena, Kosta Rika Devlet Başkanı Rodrigo Chaves, Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro, Belize Başbakanı Juan Antonio Briceno, ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ve Kolombiya Dışişleri Bakanı Luis Gilberto Murillo katıldı.

42 yaşındaki Bukele, 4 Şubat'ta gerçekleştirilen seçimlerde oyların yüzde 85'ini alarak ikinci kez devlet başkanı olmaya hak kazanmıştı.