İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ekim 2024 Pazartesi / 4 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2555
  • EURO
    37,6259
  • ALTIN
    2926.07
  • BIST100
    9165.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İkinci kez yaşanıyor... İsrail'in Kopenhag Büyükelçiliği yakında patlama
Dünya

İkinci kez yaşanıyor... İsrail'in Kopenhag Büyükelçiliği yakında patlama

İsrail'in Kopenhag Büyükelçiliği yakınlarında bir kez daha patlama meydana geldi.

IHA7 Ekim 2024 Pazartesi 13:57 - Güncelleme:
İkinci kez yaşanıyor... İsrail'in Kopenhag Büyükelçiliği yakında patlama
ABONE OL

İsrail'in Ekim'de Gazze'ye başlattığı saldırıların yıldönümünde Kopenhag Büyükelçiliği yakınlarında patlama meydana geldi. Polis, patlamanın büyükelçiliğe yaklaşık 500 metre mesafede meydana geldiğini açıkladı. Kopenhag polisi Trine Moller konuya ilişkin açıklamasında, 5 gün önce meydana gelen patlamayı hatırlatarak "Elbette bir önceki patlama ile bu patlama arasında bir bağlantı olup olmadığını araştırıyoruz. Ancak bu yönde bir belirti yok" dedi. Moller, patlamanın silah sesi olabileceğini ifade etti.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ın kuzeyinde bulunan İsrail Büyükelçiliği yakınlarında 2 Ekim'de çifte patlama meydana gelmiş, olayda yaralanan olmadığını bildiren polis, patlamaya ilişkin 2 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.