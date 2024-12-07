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Dünya

İkinci parti F-16'ları resmen teslim aldılar! ''Hava kalkanımız güçlendi'' diye duyurdular

Ukrayna, Danimarka'nın gönderdiği F-16 savaş uçaklarının ikinci partisini teslim aldı. F-16 jetleri hakkında konuşan Zelenski, ilk ve ikinci parti uçakların teslimatıyla ülkesinin hava kalkanın güçlendiğini açıkladı.

AA7 Aralık 2024 Cumartesi 17:02 - Güncelleme:
İkinci parti F-16'ları resmen teslim aldılar! ''Hava kalkanımız güçlendi'' diye duyurdular
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Rusya ile savaş haline olan Ukrayna Danimarkanın verdiği F-16 savaş uçaklarının ikinci partisini de daha teslim aldığını duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, önceki alınan ilk parti F-16 jetleriyle birlikte ikinci partinin Ukrayna'nın hava kalkanını güçlendirdiğini söyledi.

"İKİNCİ PARTİ F-16'LARI TESLİM ALDIK" AÇIKLAMASI

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'ya F-16 uçaklarının bir bölümünün daha teslim edildiğini belirterek şunları kaydetti:

"Danimarka'dan gönderilen ikinci parti F-16 uçakları şu anda Ukrayna'da bulunuyor. Danimarkalılar tarafından ilk sağlanan uçaklar şimdiden Rus füzelerini vuruyor ve insanlarımızı ve altyapımızı kurtarıyor. Şimdi hava kalkanımız daha da güçlendirilmiştir. Eğer tüm ortaklarımız bu kadar kararlı olsaydı, Rus terörünü durdurmayı çoktan başarmış olurdu."

Zelenski, desteklerinden dolayı Danimarka halkına ve hükümetine teşekkür etti.

RUSYA'DAN KRİVOY RİG KENTİNE FÜZE SALDIRISI

Ukrayna Acil Durumlar Devlet Servisinden yapılan açıklamada da Rusya'nın, Krivoy Rig kentine füze saldırısı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda bir sivil binanın isabet aldığı aktarılan açıklamada, saldırı sonucunda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

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