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İkiyüzlü BM! 

Suriye’de yüzlerce çocuğu zorla silah altına alarak savaşa sürükleyen terör örgütü YPG/PKK’yı Cenevre’de ağırlayan Birleşmiş Milletler, çatışmalarda hayatını kaybeden çocuklar için 3 bin 758 okul çantasıyla temsili mezarlık eylemi yaptı. 

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Çocukları zorla silah altına alarak çatışmaya yollayan terör örgütü YPG/PKK’ya kalkan olan Birleşmiş Milletler (BM), yine göstermelik bir eylemle gündeme geldi. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 2018 yılında çatışma ve savaşlarda ölen çocukları temsil eden 3 bin 758 okul çantası ile Genel Merkez önünde ‘temsili mezarlık’ oluşturdu. Sözde duyarlı görünmek için gerçekleştirilen protestonun, Cenevre ofisinde PKK’lı terörist Ferhat Abdi Şahin’i ağırlayarak YPG ile yapılan protokolün imzası kurumadan gerçekleştirilmesi “Pes artık” dedirtti.  

GÖSTERMELİK EYLEM  

BM Genel Kurulu toplantısı için 17 Eylül’de New York’a gelecek dünya liderlerinin dikkatini savaş ve çatışmalardaki çocuk ölümlerine çekmeyi amaçlayan UNICEF’in Direktörü Henrietta Fore, her zaman umudun simgesi olan okul çantalarının bu sefer mezar olduğunu söyledi. İkiyüzlü eylemle savaş ve çatışmalarda ölen çocuklara dikkati çekmek istediklerini belirten Fore, “Dünyanın birçok yerindeki çocuklar okula geri dönerken UNICEF çatışma içinde yaşayan çocukların daha fazla korunmasını istiyor” dedi. BM verilerine göre, geçen sene savaş ve çatışma bölgelerinde 12 binden fazla çocuk hayatını kaybetti, yaralandı ve sakat kaldı. UNICEF’e göre Afganistan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Somali, Güney Sudan, Suriye ve Yemen’deki çatışmalarda en büyük zararı çocuklar görüyor. Söz konusu 12 bin çocuktan binden fazlası sadece Suriye’de terör örgütü YPG/PKK’nın işgalindeki bölgelerdeki çatışmalardan etkilenenlerden oluşuyor. 

Çocuk katillerini akladılar 

Çocukların savaş sahasında ölümlerini azaltmak için sözde duyarlı eylemler gerçekleştiren Birleşmiş Milletler, geçen temmuz ayında terör örgütü YPG/PKK ile özel bir mutabakat imzalamıştı. BM Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisi Virginia Gamba, üst düzey yetkililere haber vermeden, Cenevre Ofisi’nde PKK’lı terörist Ferit Abdi Şahin’i ağırlamıştı. Düzenlenen resmi törenle YPG’yi aklayan BM, eli kanlı örgütten bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakmasını talep etmişti. 

Sınırın karşı tarafında ABD´nin ikiyüzlülüğünü gözler önüne seren görüntü

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