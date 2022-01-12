İkiz pandalar halkla ilk kez buluştu

AA 12 Ocak 2022 Çarşamba 10:49 - Güncelleme: 12 Ocak 2022 Çarşamba 10:49

Tokyo'daki Ueno Hayvanat Bahçesi'nde 23 Haziran 2021'de doğan erkek "Xiao Xiao" ve dişi "Lei Lei" görücüye çıktı.

Aralık 2021'deki kurayla belirlenen 1080 hayvansever, 13 ve 14 kilogramlık dev panda yavrularını, anneleri "Şin Şin" ile görme fırsatı buldu.

Kovid-19'a karşı yavruları sadece bir dakika görebilen şanslı hayvanseverlerin heyecanları yüzlerine yansıdı.

Yavruların, salgın sebebiyle sadece 3 gün boyunca sınırlı sayıda izleyici tarafından görülebileceği kaydedildi.

Doğumları sonrası yapılan ankete verilen 192 bin isim teklifinden erkeğe "Xiao Xiao" ve dişiye "Lei Lei" isimleri seçilmişti.

Tokyo Valisi Koike Yuriko, isimlerin birleştirildiğinde "parlak şafaktan geleceğe doğru" anlamı taşıdığını açıklamıştı.

İkiz yavruların doğumu, 1882'den beri hizmet veren ve Japonya'nın en eski hayvanat bahçesi olarak bilinen Ueno'da bir ilk olmuştu.