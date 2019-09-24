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İklim aktivisti Greta Thunberg'in Trump'a bakışı olay oldu

İklim aktivisti 16 yaşındaki Greta Thunberg’in BM kapsamında düzenlenen İklim Zirvesi’nde ABD Başkanı Donald Trump’a bakışları olay oldu. Gerçekleştirdiği konuşmasında dünya liderlerine sert eleştiriler yönelten Thunberg, Trump’a attığı “ölümcül” bakışıyla gündeme oturdu.

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İsveçli iklim aktivisti 16 yaşındaki Greta Thunberg, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında düzenlenen İklim Zirvesi’ne, bakışlarıyla oturdu. ABD Başkanı Donald Trump’a attığı “ölümcül” bakışla olay olan Thunberg, İklim Zirvesi’ndeki konuşmasında, “Benim burada olmamam gerek, okyanusun ötesinde okulda olmam gerek. Sizler ne cesaretle bizden umut bekliyorsunuz. Boş sözlerinizle çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız.” dedi.
 
 
AA’da yer alan habere göre, İngiltere'den açıldığı sıfır karbondioksit salınımlı yelkenliyle Atlantik Okyanusu'nu geçerek New York'a gelen ve İklim Zirvesi'ne katılan Thunberg, duygusal konuşmasıyla liderleri sert şekilde eleştirdi.
 
Thunberg, “Benim burada olmamam gerek, okyanusun ötesinde okulda olmam gerek. Sizler ne cesaretle bizden umut bekliyorsunuz. Boş sözlerinizle çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız. Ben yine de şanslı çocuklardan biriyim. İnsanlar ölüyor, ekosistemimiz çöküyor, kitlesel yok oluşla karşı karşıyayız ama siz sadece para ve ekonomik büyümelerinizden bahsediyorsunuz. Bu ne cesaret.” ifadelerini kullandı.
 
 
“HAREKETE GEÇMİYORSANIZ, BU ŞEYTAN OLDUĞUNUZU GÖSTERİR”
 
İklim değişikliğine bir süredir dikkati çektiğini ve ancak liderlerin bunu görmezden geldiğini belirten Thunberg, şunları kaydetti:
“Buraya gelip her şeyi yaptığınızı söylüyorsunuz. Gerçekten durumun ciddiyetini anlıyorsanız ve hâlen harekete geçmiyorsanız bu şeytan olduğunuzu gösterir ama buna inanmak istemiyorum... Bizi hayal kırıklığına uğratıyorsunuz ama gençler artık sizin ihanetinizin farkına vardı. Gelecek nesillerin gözü sizin üstünüzde olacak.”

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