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Dünya

İklim aktivisti Thunberg'den İsrail'e tepki: Filistin'deki soykırım son derece korkunç

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, İsrail'in Filistin'de yaptığı soykırımın son derece korkunç olduğunu söyledi.

AA21 Eylül 2024 Cumartesi 17:43 - Güncelleme:
İklim aktivisti Thunberg'den İsrail'e tepki: Filistin'deki soykırım son derece korkunç
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İsveç'in başkenti Stockholm'de yaklaşık 5 bin kişi, İsrail'i protesto etmek ve Filistin'e destek vermek için bir araya geldi.

Göstericiler arasında bulunan Thunberg, AA muhabirine, "İsrail'in Filistin'deki soykırımı son derece korkunç." dedi.

"BUNU ANLAMIYORUM"

İsrail'in canlı yayında soykırım yaptığını belirten Thunberg, "İnsanların, olanları ve canlı yayında olan bir soykırımın olduğunu görüp de günlük hayatlarına nasıl devam edebildiğini ve umurunda olmadığını anlamıyorum. Bunu anlamıyorum. Bence harekete geçme imkanı olan herkes, nerede olursa olsun, kim olursa olsun, sesini yükseltmeli ve durdurmak için elinden gelen her şeyi yapmalı." dedi.

Thunberg, "Bir soykırım sırasında sessiz kalmak, sessizlik, ortak olmaktır. Hepimizin üstlenmesi gereken bir rol var. Mesela İsveç gibi ülkelerde, İsrail'i, İsrailli firmaları ve kurumları boykot edip, yatırımları geri çekip yaptırım uygulayabiliriz. Hepimiz bir şeyler yapabiliriz, bunu sadece bulmalıyız." diye konuştu.

FİLİSTİN İÇİN BULUŞTULAR

Öte yandan, ülkedeki çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Stockholm'ün Odenplan bölgesinde toplanan göstericiler, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara son vermesi, derhal ateşkes ilan edilmesi ve Gazze'ye insani yardım malzemelerinin eksiksiz girişine izin verilmesi çağrısında bulundu.

Göstericiler, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Soykırımı durdurun", "Sonsuza kadar Filistin" yazılı pankartlarla, Gazze'de öldürülen çocukları temsilen maketler taşıdı.

"Filistin'e özgürlük" sloganları atan göstericiler, daha sonra İsveç Dışişleri Bakanlığı önüne yürüdü.

Yürüyüşe katılanlar, İsveç hükümetinin İsrail'e destek vermesine de tepki gösterdi. Göstericiler, İsrail'in işlediği savaş suçlarına ortaklık yapmakla itham ettikleri İsveç hükümetini protesto etti.

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