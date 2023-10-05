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Dünya

İklim aktivistleri Sefiller müzikalini bastı: 5 gözaltına

İngiltere'nin başkenti Londra'da iklim aktivistleri, Sefiller müzikalinde sahneye çıkarak pankart açtı. Polis 5 eylemciyi gözaltına aldı.

IHA5 Ekim 2023 Perşembe 12:56 - Güncelleme:
İklim aktivistleri Sefiller müzikalini bastı: 5 gözaltına
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Dünya çapında eylemler gerçekleştiren iklim aktivistleri, bu kez de tiyatro sahnesini bastı. Çevreci grup Just Stop Oil, İngiltere'nin başkenti Londra'da Sefiller müzikalini yarıda kesip sahneye çıkarak pankart açtı. Dört eylemci kendilerini sahneye zincirlerken, seyircilerin bir kısmı eylemcilere tepki gösterdi.

Londra polisi tarafından yapılan açıklamada, alınan ihbarın ardından olay yerine gelen polis ekibinin 5 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.

Tiyatro yönetiminden yapılan açıklamada, eylem nedeniyle gösterinin durdurulduğu ve salonun boşaltıldığı ifade edilerek, biletlerin ücretinin iade edileceği kaydedildi.

Halka açık etkinliklerde gösteriler düzenleyen Just Stop Oil protestocuları, son olarak Temmuz ayında İngiltere'de düzenlenen Grand Slam tenis turnuvası Wimbledon'ı hedef almış konfeti ve yapboz parçaları ile eylem gerçekleştirmişti. İki gösterici polis tarafından gözaltına alınmıştı.

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