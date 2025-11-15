Stiell, Brezilya'nın Belem kentinde devam eden BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı (COP30) kapsamında, "COP30 Maliye Bakanları Çemberi Raporunun ve Bakü'den Belem'e 1,3 Trilyon Dolara Giden Yol Haritasının Uygulanması: Tavsiyeler ve Sunum Yolları" başlıklı oturumda yaptığı konuşmada, iklim finansmanı konusunda net bir yol haritasının ortaya çıkarıldığını söyledi.

COP29'da ortaya çıkan bir çağrıya dayanan ve COP30 çatısı altında başlatılan bir inisiyatif olan Maliye Bakanları Çemberi'nin Bakü'den Belem'e uzanan yol haritasını gerçek ekonomik koşullara dayandırarak önemli bir katkı sunduğunu vurgulayan Stiell, şöyle devam etti:

"2035 yılına kadar ihtiyaç duyulan yıllık 1,3 trilyon dolarlık iklim finansmanı hem ulaşılabilir hem de gereklidir. Bu ölçekte bir finansman sağlanmadıkça iklim değişikliği ile mücadele hayata geçemeyecektir. Hibelerin artırılması, borç yükünün azaltılması, özel sermayeyi çekecek yenilikçi finansal araçların kullanılması ve kaynakların sahada çözüm üreten topluluklara doğrudan ulaşması gerekiyor."

Stiell, Amazon bölgesinde başlayan bu yeni sürecin, iklim çalışmalarını gerçek ekonomiyle daha yakın ilişkilendiren, adil ve erişilebilir finansmana dayalı bir işbirliği dönemi yaratacağını dile getirdi.

Stiell, ayrıca "şimdi iddiaları uygulamaya, taahhütleri somut eyleme dönüştürme zamanı" ifadelerini kullandı.