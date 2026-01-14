İklim krizi derinleşiyor: WMO'dan yüksek sıcaklık uyarısı

WMO, sıcak hava olaylarına ilişkin yeni raporunu yayımladı.

Raporda, "2025'in kayıtlardaki en sıcak üç yıldan biri olduğunu ve olağanüstü küresel sıcaklıklar serisinin devam ettiğini doğruluyoruz. Son 11 yıl, kayıtlardaki en sıcak 11 yıl oldu ve okyanus ısınması hız kesmeden devam ediyor." ifadesi yer aldı.

WMO'nun 8 veri kümesinin birleştirilmiş analizine göre, küresel ortalama yüzey sıcaklığının 1850-1900 ortalamasının 1,44 santigrat derece civarında üzerinde olduğu belirtilen raporda, bu veri kümelerinden ikisinin 2025'i, 176 yıllık kayıt sürecindeki ikinci en sıcak yıl olarak sıralarken, diğer altısı üçüncü en sıcak yıl olarak sıraladığına işaret edildi.

Raporda, "(2023-2025) Son üç yıl, sekiz veri kümesinin tamamında en sıcak 3 yıldır. 2023-2025 dönemindeki konsolide 3 yıllık ortalama sıcaklık, sanayi öncesi döneme göre 1,48 santigrat derece daha yüksektir." değerlendirmesi yer aldı.

2025'teki gerçek küresel sıcaklığın 15,8 santigrat derece olarak tahmin edildiği belirtilen raporda, gerçek sıcaklıkta yaklaşık 0,5 santigrat derece belirsizlik payının bulunduğuna da dikkat çekildi.

Raporda, okyanus sıcaklıklarının da 2025'te rekor seviyelere ulaştığı kaydedilerek, bunun iklim sisteminde uzun vadeli ısı birikimini yansıttığına vurgu yapıldı.

Küresel ısınmadan kaynaklanan fazla ısının yaklaşık yüzde 90'ının okyanusta depolandığı bilgisine yer verilen raporda, bu durumun da okyanus ısısını iklim değişikliğinin kritik bir göstergesi haline getirdiğinin altı çizildi.

"2025 KÜRESEL OLARAK KAYDEDİLEN EN SICAK YILLARDAN BİRİ OLDU"

Raporda görüşlerine yer verilen WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo "2025 yılı, soğutucu etkisi olan La Nina hava olayı ile başlayıp sona erdi ancak yine de atmosferimizdeki ısıyı hapseden sera gazlarının birikmesi nedeniyle küresel olarak kaydedilen en sıcak yıllardan biri oldu. Yüksek kara ve okyanus sıcaklıkları, aşırı hava olaylarını körükledi ve erken uyarı sistemlerinin hayati önemini vurguladı." ifadelerini kullandı.

Saulo, işbirliğine dayalı ve bilimsel olarak titiz küresel veri toplama yöntemine dayanan WMO'nun iklim izleme durumunun, her zamankinden daha önemli olduğuna işaret ederek, bilgilerin yetkili, erişilebilir ve herkes için uygulanabilir olmasını sağlamaları gerektiğinin altını çizdi.