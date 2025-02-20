İkonik kuleye Türk ve Mısır bayrakları yansıtıldı

Mısır'ın ve Afrika kıtasının 394 metre uzunluğuyla en yüksek binası olduğu belirtilen ikonik kuleye iki ülke bayraklarının yansıtılması etkinliğine, Türkiye'nin Mısır Büyükelçisi Salih Mutlu Şen de katıldı.



Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Temim Hallaf, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mısır ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümü dolayısıyla başkentteki ikonik kuleye iki ülke bayrağının yansıtıldığını belirterek, etkinliğe ilişkin görselleri paylaştı.



Hallaf, "İki dost ülke arasındaki karşılıklı takdiri, geniş tarihi bağları, ortak işbirliğine dayalı diplomatik ilişkileri ve Mısır ile Türk halklarının çıkarlarının gözetildiğini teyit eden yüzyılın yıl dönümü." ifadelerini kullandı.