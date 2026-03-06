İktidar ve ana muhalefet karşı karşıya geldi! Güney Kıbrıs'ta İngiliz üsleri tartışması

Rum basınında çıkan haberlere göre, GKRY Lideri Hristodulidis, İngiliz üslerinin statüsü ve geleceği konusunda yaptığı açıklamada, her şeyin ihtimal dahilinde olduğunu vurgulayarak, "Bu konuda hiç bir seçeneği ihtimal dışı bırakmıyoruz." ifadesini kullandı.

Hafta başında Güney Kıbrıs'taki İngiliz egemen üssü Akrotiri'ye (Ağrotur) İnsansız Hava Aracı (İHA) çarpmıştı.

İngiltere'den yapılan açıklamalarda, Akrotiri'ye çarpan İHA'nın minimum zarar verdiği belirtilirken, bazı İngiliz gazeteleri ile Rum basını, söz konusu İHA'nın ABD Hava Kuvvetlerine ait casus uçağın bulunduğu hangara çarparak zarar verdiğini iddia etti.

GKRY'de ana muhalefet görevi üslenen aşırı solcu Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL), ideolojik olarak İngiltere üslerine karşı çıkarak üslerin kapatılmasını istiyor.

Rum basınında da büyük ölçüde üslerin statüsünün egemen olması tartışılıyor.

Daha önce Lübnan'daki Hizbullah ile Yemen'deki Husiler tarafından askeri hedef olarak ilan edilen Kıbrıs'taki İngiliz üslerine yönelik, ABD ve İsrail'in saldırıları ile birlikte güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı.

Geçen pazartesiden beri üslerde aralıklarla alarm verilmesi ve bölgedeki sivillerin endişe taşımalarından dolayı Rum basını, İngiliz üslerinin GKRY'deki sivilleri tehlikeye attığını savunarak statüleri konusunda eleştiriyor.

- GÜNEY KIBRIS'TAKİ İNGİLİZ EGEMEN ÜSLERİ

İngiltere'nin kabul ettiği 1960'da yapılan Kıbrıs Bağımsızlık Anlaşması sonucu Akrotiri (Ağrotur) ve Dikelya'da İngiltere'nin kendi toprağı sayılan 2 egemen üssü ile Troodos Dağı'nda radar istasyonu ile bazı askeri izleme alanları bulunuyor.

İngiltere, ayrıca bu üsler ve radar istasyonu dışında Ada'da 40 kadar askeri tesis ve kontrol noktası edinme hakkına sahip olduğu fakat bunların sadece 15 kadarının aktif olduğu bildiriliyor.

İngiltere'nin tüm üs ve askeri noktaları Güney Kıbrıs'ta yer alıyor.

