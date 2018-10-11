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IKYB: Koalisyon DSG'ye 300 zırhlı araç gönderdi

IKYB'nin resmi internet sitesinde yer alan haberde; Suriye'de ana omurgasını terör örgütü PKK/PYD-YPG'nin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) uluslararası koalisyon tarafından yaklaşık 300 zırhlı askeri araç gönderildiği iddia edildi.

  • DHA
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Irak eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin partisi IKYB'nin resmi internet sitesinde yer alan haberde, Suriye'de, ana omurgasını terör örgütü PKK/PYD-YPG'nin oluşturduğu DSG'nin, Fırat Nehri'nin doğusunda uluslararası koalisyon desteğinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarını sürdürdüğü belirtildi. Haberde, koalisyon tarafından Irak'tan DSG'ye zırhlı araç gönderildiği iddia edildi. Habere göre, Irak'ın kuzeyi ile Suriye arasındaki Simelka sınır kapısından yaklaşık 300 zırhlı araç, DSG'ye gönderildi. Haberde, zırhlı araçların bir kısmının Menbiç askeri meclisine verileceği belirtildi.
 

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