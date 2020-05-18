İlaç deviyle anlaştılar! 100 milyon doz Covid-19 aşısı üretilecek

star.com.tr 18 Mayıs 2020 Pazartesi 12:05 - Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 12:10

Birleşik Krallık hükümet nisan ayı sonlarında, mümkün olan en kısa sürede COVID-19'a karşı bir aşı geliştirme ve üretimi için çalıştıklarını, İngiliz vatandaşlarının üretilecek yerli ilaçtan ilk faydalananlar olacağı konusunda söz verdi.

İngiltere Ekonomi Bakanı Alok Sharma, pandemiyle mücadele kapsamında, Oxford Üniversitesi'nin aşı denemelerinin başarı olması halinde, hükümet ile ilaç devi AstraZeneca arasında 100 milyon doz aşı üretimi için 130 milyon sterlinlik (157 milyon dolar) bir anlaşma yapıldığını duyurdu.

Sharma açıklamasında, 'Bilim adamlarımız aşı gelişiminin ön saflarındalar. İngiliz-İsveç ilaç firması AstraZeneca ile yapılan bu anlaşma, Oxford Üniversitesi aşısı işe yararsa, İngiltere'deki insanların buna ilk erişimini sağlayarak binlerce hayatın korunmasına yardımcı olacağı anlamına geliyor.' ifadesini kullandı.

Anlaşmanın toplamda 100 milyon doz aşı sağlanmasını öngördüğünü belirten Sharma'ya göre, anlaşmanın İngiliz halkını desteklemenin yanı sıra, aşıları gelişmekte olan ülkelere mümkün olan en düşük maliyetle sunabilmeyi şart koştuğunu belirtti.

Uyarıda bulundu: Garantisi yok

İngiliz Bakan aynı zamanda, aşının işe yarayacağına dair hiçbir garanti bulunmadığı konusunda uyardı.

Sharma, İngiltere'nin hastalar için diğer ilaç tedavilerine ve diğer tedavi yöntemlerine bakmasını da gerektiğini vurguladı.

Oxford Üniversitesi'ndeki aşı çalışmaları ekibinden Profesör Sarah Gilbert, The Sun'a yaptığı açıklamada, aşının önümüzdeki aylarda hazır olabileceğini söyledi. Gazeteye göre, aşının işe yaraması halinde AstraZeneca eylül ayında yaklaşık 30 milyon doz aşı üretebilecek.

Birleşik Krallık'ta COVID-19 vaka sayısı 132 bini geçerken, salgında ölenlerin sayısı 34 bin 636'yı aştı.

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