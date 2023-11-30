İSTANBUL 13°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Kasım 2023 Perşembe / 17 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9749
  • EURO
    31,818
  • ALTIN
    1903.62
  • BIST100
    8009.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İlanlar peş peşe yayımlandı! Çok sayıda personel alımı sağlanacak
Dünya

İlanlar peş peşe yayımlandı! Çok sayıda personel alımı sağlanacak

Özel sektörde çalışma hayatını sürdüren birçok insan, mevcut şartlarından rahatsız olduğunda çeşitli kamu kurumlarında çalışmak isteyebiliyor. Ayrıca bu noktada bazı kamu kurumları KPSS puanı ile personel alımı da gerçekleştirebiliyor. Öte yandan İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Muğla ili Marmaris Belediye Başkanlığı da en az 60 KPSS puanı ile personel alımı yapılacağını duyurdu. İşte detaylar…

30 Kasım 2023 Perşembe 01:19 - Güncelleme:
İlanlar peş peşe yayımlandı! Çok sayıda personel alımı sağlanacak
ABONE OL

İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Muğla ili Marmaris Belediye Başkanlığı bünyesinde, çeşitli pozisyonlarda personel alımı yapılacağı açıklamaları art arda yayımlandı. Ayrıca en az 60 KPSS puanı ile onlarca personel alınacağı duyuruldu. Öte yandan her pozisyon için farklı şartlar da aranıyor.

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

İstanbul Medeniyet Üniversitesi bünyesinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere, 2022 KPSS (B) grubu esas alınmak suretiyle belirli pozisyonlarda alım yapılacağı duyuruldu. Ayrıca adaylardan en az 60 KPSS puanı istendiği de belirtilen şartlar arasında yer alıyor.

Öte yandan İstanbul Medeniyet Üniversitesi tarafından alım yapılacak pozisyonlar ve bazı şartlar aşağıda yer alıyor.

MUĞLA İLİ MARMARİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI KPSS PUANI İLE MEMUR ALIMI

Muğla ili Marmaris Belediye Başkanlığı bünyesinde en az 60 KPSS puanı ile zabıta memuru alımı yapılacağı yayımlandı. Öte yandan Muğla ili Marmaris Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanda, KPSS puanın yanı sıra farklı şartlar da aranıyor. Ayrıca söz konusu şartlardan bazıları aşağıda yer alıyor.

DETAYLAR VE BAŞVURU TARİHLERİ

İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Muğla ili Marmaris Belediye Başkanlığı bünyesinde yayımlanan personel alımı ilanı ile ilgili diğer detaylar, başvuru şartları ve tarihlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.