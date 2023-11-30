İlanlar peş peşe yayımlandı! Çok sayıda personel alımı sağlanacak

İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Muğla ili Marmaris Belediye Başkanlığı bünyesinde, çeşitli pozisyonlarda personel alımı yapılacağı açıklamaları art arda yayımlandı. Ayrıca en az 60 KPSS puanı ile onlarca personel alınacağı duyuruldu. Öte yandan her pozisyon için farklı şartlar da aranıyor.

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

İstanbul Medeniyet Üniversitesi bünyesinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere, 2022 KPSS (B) grubu esas alınmak suretiyle belirli pozisyonlarda alım yapılacağı duyuruldu. Ayrıca adaylardan en az 60 KPSS puanı istendiği de belirtilen şartlar arasında yer alıyor.

Öte yandan İstanbul Medeniyet Üniversitesi tarafından alım yapılacak pozisyonlar ve bazı şartlar aşağıda yer alıyor.

MUĞLA İLİ MARMARİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI KPSS PUANI İLE MEMUR ALIMI

Muğla ili Marmaris Belediye Başkanlığı bünyesinde en az 60 KPSS puanı ile zabıta memuru alımı yapılacağı yayımlandı. Öte yandan Muğla ili Marmaris Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanda, KPSS puanın yanı sıra farklı şartlar da aranıyor. Ayrıca söz konusu şartlardan bazıları aşağıda yer alıyor.

DETAYLAR VE BAŞVURU TARİHLERİ

İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Muğla ili Marmaris Belediye Başkanlığı bünyesinde yayımlanan personel alımı ilanı ile ilgili diğer detaylar, başvuru şartları ve tarihlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.