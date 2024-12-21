İlçeyi YPG'den temizlemek için kuşatma! Halk da ayaklandı

Suriye Milli Ordusu (SMO) ve Arap aşiretler Rakka'yı terör örgütü YPG'den temizlemek için operasyon başlattı. Rakka ilinin güneyindeki Maadan, Zur Şamr ve Sabha, Ratlah'ın kontrolünü ele geçirdi. Rusların tahliye ettiği Tabka Havaalanı'na doğru harekete geçen SMO'nun havaalanını ele geçirmesiyle terör örgütü Fırat'ın batısından tamamen temizlenmiş olacak.

PKK/YPG'YE İSYAN

SMO'nun ilerleyişi sürerken Rakka'da halk terör örgütü PKK/YPG'ye karşı büyük isyan başlattı. Arap aşiretler 'Bizler Rakka ve Haseke'nin teröristlerden kurtuluşuna destek vereceğiz' açıklaması yaparak tüm halkın sokaklara dökülmesini istedi.

Aşiretler, "Altyapıyı ve devlet kurumlarını koruyacağız. Rakka, Suriye'nin ayrılmaz bir parçasıdır. SDG saflarındaki evlatlarımızdan bu ayrılıkçı örgütten ayrılmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı. Rakka'da sokaklara çıkan ve halk, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde bölge liderinin aracını taşladı.

HASEKE DE AYAKLANDI

Rakka'nın yanı sıra Haseke'de de benzer bir durum yaşanıyor. Haseke'nin güneyindeki Şeddadi bölgesinde terör örgütü YPG/PKK'ya karşı Arap asıllı 150 unsurun ayrıldığı bildirildi. Silahlanan aşiretler Haseke'de de terör örgütüyle karşı karşıya gelmeye başladı.

'İKİ ÇÖZÜM VAR, ÜÇÜNCÜSÜ YOK'

HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Golani, 19 Aralık'ta yaptığı açıklamada, YPG'nin işgali altında olan Haseke ve Rakka için 2 seçeneğin bulunduğunu belirtti. Golani, "Haseke ve Rakka için iki çözüm var, üçüncüsü yok; ya çekilecekler ya da askeri operasyon. Eğer askeri bir operasyon olacaksa, biz hazırız. Ancak kan dökülmesini önlemek için bekliyoruz" demişti.

İSRAİL İŞGALİNE DERA'DA İSYAN

İsrail, Esed rejimin devrildiği günden bu yana Suriye topraklarındaki işgalini genişletiyor. İsrail ordusu, güneydeki Dera kentine bağlı Yermuk havzasında yer alan Cemle ve Maaraba köylerini işgal etti. Bölge sakinleri ise İsrail'in ülke topraklarını işgalini protesto etti. Gösterilere Suriye'nin yeni bayraklarıyla gelen kalabalıklar, "Defol İsrail" sloganları attı. Gösteri sırasın- da İsrail güçleri, mevzilendikleri tepelerden kalabalığın üzerine ateş açtı. İsrail ordusunun saldırısında 1 kişi yaralandı.

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