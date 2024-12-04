Bölgede ilerleyiş devam ediyor! Kritik noktalar el değiştirdi

Suriye'nin Hama ilinde kent merkezinin 6 kilometre dışında Beşşar Esed rejimi güçleriyle çatışan rejim karşıtı silahlı gruplar, Subay Okulu ile 87. Tugay isimli askeri bölgede de hakimiyet sağladı.

Esed rejimi güçleriyle 7 gündür çatışan Heyet Tahrir Şam'ın başını çektiği rejim karşıtı gruplar, Hama ili istikametinde ilerliyor.

Gruplar, Hama'nın kuzeyindeki Zor El Mahruka, Zor El Heysa, ⁠Zor Ebu Zeyid, ⁠Zor El Meselih, Zor Ec-Cedid, Hattap, El-Rehcen, Kuzey Serha, ⁠⁠Güney Serha, ⁠Mericib El-Cemelen, ⁠⁠Şıheytir, El-Hasnevi, El-Şekusiye, Ebu Leffe, Musteriha, Beyyud, Servet ve Maarşahrura yerleşim yerleri ile Nasiriye Tepesi'nin kontrolünü ele geçirdi.

Hama'nın doğusunda da Subay Okulu ve Hama yakınlarında rejime bağlı 87. Tugay isimli askeri bölge rejim karşıtı grupların eline geçti.

Öte yandan, rejime ait bir helikopterin, Hama'nın kuzeyindeki Mardes beldesine saldırı düzenlediği bildirildi.

Sosyal medyada da Beşşar Esed'in kuzeni Ali Munir Esed ve koruması Heysem Ebu Mezar'ın Sukeylabiye'de, Şahin adı verilen İHA saldırısında öldürüldüğüne yönelik iddialar yer aldı. Ancak kuzen Esed hakkında rejim kaynaklarından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Birinci hat olan Maptane-Halfaya-Taybet İmam'ı kırarak, rejim kontrolündeki Hama kent merkezine 3 koldan ilerleyen rejim karşıtı gruplar, Kamhane-Muharde-Maar Suhur hattında rejim güçleriyle çatışıyor.

Çatışma hattı, Hama kent merkezinin dış mahallelerine 6 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Sahadaki kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Esed rejimi, Hama'daki bankaları ve döviz bürolarını boşaltıyor.

- SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.

30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlayan silahlı gruplar, Hama ilinde de çatışarak ilerleyişini sürdürüyor.

Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarıldı.

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