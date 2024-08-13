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Dünya

İletişim Başkanı Altun'da Mescid-i Aksa saldırılarına tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Müslümanların ilk kıblesine yönelik alçak saldırıları kabul etmiyoruz. Kan ve provokasyondan beslenen İsrail'e karşı tüm insanlığı güçlü bir ses vermeye, ahlak ve vicdan sahibi herkesi Aksa'nın çığlığını duymaya davet ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

AA13 Ağustos 2024 Salı 22:51 - Güncelleme:
İletişim Başkanı Altun'da Mescid-i Aksa saldırılarına tepki
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Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bütün gücünü dünyanın sessizliğinden alan İsrail polisinin gözleri önünde binlerce siyonistin Mescid-i Aksa'nın avlusuna girmesini, saldırmasını şiddetle kınadıklarını belirtti.

"Müslümanların ilk kıblesine yönelik alçak saldırıları kabul etmiyoruz. Kan ve provokasyondan beslenen İsrail'e karşı tüm insanlığı güçlü bir ses vermeye, ahlak ve vicdan sahibi herkesi Aksa'nın çığlığını duymaya davet ediyoruz. Sessiz kalamayız, kalmamalıyız." ifadelerini kullanan Altun, yüreklerin birleştirilip, barbarlığa "dur" denilmesi gerektiğinİ vurguladı.

Altun, açıklamasında şunları kaydetti:

"Öte yandan, bilinmesini isteriz ki insan haklarını, uluslararası hukuku hiçe sayarak yaşlı, kadın, çocuk on binlerce Filistinli kardeşimizi şehit eden işgalci İsrail, er ya da geç hesap verecek. Yaptıkları asla yanına kar kalmayacak. Şartlar ne olursa olsun Filistin halkının yanında duracağız, haklı davalarına sonuna kadar destek olacağız."

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