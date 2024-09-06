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Dünya

İlginç iddia! İngiltere, Estonya'da cezaevi mi kiralayacak?

İngiltere'de hükümetin, hapishanelerdeki doluluk oranının ciddi boyutlara ulaşması nedeniyle Baltık ülkesi Estonya'da cezaevi kiralayabileceği iddia edildi.

AA6 Eylül 2024 Cuma 14:54 - Güncelleme:
İlginç iddia! İngiltere, Estonya'da cezaevi mi kiralayacak?
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Daily Telegraph'ta yer alan haberde, Estonya'nın, düşük suç oranları nedeniyle cezaevlerindeki yedek kapasitesini diğer ülkelere kiralamayı teklif ettiğini açıklamasının ardından İngiltere Adalet Bakanlığının bu seçeneği değerlendirdiği belirtildi.

Haberde, İngiltere ve Galler'de hüküm giymiş suçluların, hapishanelerin yarısının boş olduğu Estonya'ya gönderilebileceği ve İngiltere'nin bu ülkeye 25 milyon sterlin destek sağlayabileceği kaydedildi.

Telegraph'ın haberinde, hükümet kaynaklarının hapishanelerdeki doluluk oranının ciddiyeti nedeniyle "tartışmalı çözümün masada olduğunu" belirttikleri aktarıldı.

Estonya Adalet Bakanı Liisa Pakosta da Telegraph'a yaptığı açıklamada, "İngiltere ve Estonya başarılı uluslararası işbirliği geçmişine sahip ve böyle bir ortaklık birbirimizden faydalanmak ve öğrenmek için daha fazla fırsat yaratacaktır." ifadesini kullandı.

İngiltere İçişleri Bakan Yardımcısı Angela Eagle, Sky News'te yaptığı açıklamada, hükümetin Estonya'da İngiliz mahkumlar için cezaevi kiralamayı düşünüp düşünmediği sorusuna, "Bu konu doğrudan benim sorumluluğum değil." diyerek yorum yapmaktan kaçındı.

Eagle, "Eminim ki meslektaşlarım, bir önceki hükümet tarafından ceza infaz kurumlarında, cezaevi hizmetlerinde ve genel olarak ceza adaleti sisteminde bırakıldığımız krizle başa çıkmak için her türlü eylemi değerlendiriyorlardır." ifadesini kullandı.

İngiltere ve Galler'de 1991'de yaklaşık 40 bin olan cezaevindeki mahkum sayısı, son dört hafta içinde binden fazla artarak 88 binin üzerine çıkmıştı. İngiltere ve Galler'deki erkek hapishanelerinde geçen ay sadece 83 kişilik boş yer kalmıştı.

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