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Dünya

İlginç iddia! 'Uzun masa'nın sırrı ortaya çıktı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in Kremlin'deki görüşmesinde uzun bir masaya karşılıklı oturmaları dünya gündemine oturmuştu. Macron'un Rusya'da 3 PCR testi yaptırmayı reddettiği için uzun masaya oturtulduğu iddia edildi

11 Şubat 2022 Cuma 07:39 - Güncelleme: 11 Şubat 2022 Cuma 07:39
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u Kremlin sarayında ağırlamıştı.

Sosyal medyada ise görüşmenin içeriğinden çok, oturdukları uzun masa alay konusu olmuştu.

3 PCR TESTİ YAPTIRMAYI REDDETTİĞİ İÇİN UZUN MASAYA OTURTULDU İDDİASI

Rusya Araştırmaları Enstitüsü kaynaklı iddiaya göre Macron'un o masaya oturtulma sebebi, kritik görüşme öncesi sadece 1 PCR testi yaptırması olduğu iddia edildi.

Normalde Kremlin'e göre 3 test yaptırması gerekiyordu. Bu şartı reddettiği için uzun masaya oturtuldu.

RUS BASINI MACRONA 'OMACRON SUŞU' LAKABINI VERDİ

Rus basını ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a virüslü anlamında "Omacron suşu" lakabını taktı.

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