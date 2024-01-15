İSTANBUL 12°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ocak 2024 Pazartesi / 5 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,1015
  • EURO
    33,0416
  • ALTIN
    1990.48
  • BIST100
    7986.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İlginç ilan! 3,95 milyon sterlinlik evi alana savaş jeti bedava
Dünya

İlginç ilan! 3,95 milyon sterlinlik evi alana savaş jeti bedava

İngiltere Hampshire'da bulunan evini 3,95 milyon sterline satışa koyan emekli matematikçi, bahçe süsü olarak aldığı savaş uçağını evi alana bedava vereceğini açıkladı.

15 Ocak 2024 Pazartesi 08:46 - Güncelleme:
İlginç ilan! 3,95 milyon sterlinlik evi alana savaş jeti bedava
ABONE OL

İngiltere'de yaşayan Peter Robinson, Hampshire'daki evini 3,95 milyon sterlin karşılığında satışa koydu. Bu fiyata, 2015'te 100 bin sterlini aşkın para döktüğü Harrier II GR7 modelindeki uçak da dahil.

Emekli matematikçi, bu savaş jetine ömür boyu tutkulu bir şekilde merak duyduğunu belirtirken onu "bahçe süsü" olarak gördüğünü de sözlerine ekliyor.

Times'a konuşan 56 yaşındaki Robinson, "Harrier jetini seven ve pencerenin önüne koyan standart biriyim. Pek çok bakımdan diğerlerinden farklı olduğumu düşünmüyorum. Yalnızca pencere önüne gerçekten büyük bir şey koyabilecek kadar şanslıyım" diyor.

Robinson, İngiltere Savunma Bakanlığı'nın 2008'de emekliye ayırdığı uçağı Ipswich'teki bir şirketten aldığını ve bahçesine zar zor yerleştirdiğini de söylüyor:

İki treylerin içinde geldi, hayalimden çok daha büyüktü. O kadar büyük gözüküyordu ki Concorde aldım sandım ve 'Aman Tanrım, ben ne yaptım?' diye düşündüm.

Çitle çevrili ev, yaklaşık 740 metrekare alana sahip. 4 hektarlık arazi, bir gölet ve 4 odalı bir müştemilatı da var.

Robinson, muhtemel alıcı uçağı istemezse onu ya kendine saklayacağını ya da bir müzeye bağışlayacağını söylüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.