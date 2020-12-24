İlginç 'maske tak' uyarısı! Devriye gezip kafalarına demir sandalye vurdular

star.com.tr 24 Aralık 2020 Perşembe 16:57 - Güncelleme: 24 Aralık 2020 Perşembe 16:59

Orta Meksika'da yer alan Irapuato şehrindeki sağlık yetkilileri, toplum içinde maske takmayanları uyarıp cezalandırmak için ilginç bir yönteme başvurdu.



Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde pazar, çarşı ve meydanlarda devriye gezen korkunç görünümlü 'lucha libre' (Meksika'da profesyonel güreş) dövüşçüleri, insanları bazen darp ederek, bazen de korkutarak maske takmaya zorluyor.

Videoda, Lepra, Moco, Gargajo, Kostal Palyaço ve Garcia Jr.'dan oluşan lucha libre çetesi, insanları maskelerini takmaya 'davet' ederken görülüyor.

Bir görüntülerde dövüşçülerin maskesiz insanların kafasına demir sandalyeyle vurduğu da görülüyor.

Çevredekiler neye uğradıklarını şaşırırken, yetkililer yapılanların bilgileri dahilinde, uyarı için tamamen tiyatral olduğunu açıkladı.

Başkentten 300 km uzaklıktaki 380 binden fazla nüfusa sahip şehirde, yetkililerin maske takmama sorununu 'şakacı' bir şekilde ortadan kaldırmayı hedeflediği bildiriliyor.

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