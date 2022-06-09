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Dünya

İlginç olay: Seçim öncesi 250 bin kayıtlı ''ölü seçmen'' tespit ettiler

Kenya Seçim Komisyonu, 9 Ağustos'ta yapılacak devlet başkanlığı seçimi öncesi 250 bine yakın kayıtlı 'ölü seçmen' tespit edildiğini açıkladı.

AA9 Haziran 2022 Perşembe 00:35 - Güncelleme:
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Komisyon Başkanı Wafula Chebukati, basına yaptığı açıklamada, kayıtlı seçmenlerden 246 bin 465 kişinin ölmüş olduğu bilgisini paylaştı.

Chebukati 226 bin 143 kişinin farklı kimlik kartıyla kayıt olduğunu, 481 bin 711 kişinin de mükerrer kayıt yaptıklarının tespit edildiğini belirtti.

Öte yandan Chebukati, 164 bin 269 kişinin de geçersiz kimlik kaydı ile kaydolduğunu açıkladı.

- Devlet başkanlığı seçiminde 4 aday yarışacak

Kenya'da devlet başkanlığı seçimi 9 Ağustos'ta yapılacak.

Devlet Başkanı Yardımcısı William Ruto ile muhalif aday Raila Odinga'nın yanında Roots Partisi adayı Prof. George Wajackoyah ile Agona Partisi adayı David Mwaure Waihiga adaylıkları onaylanmıştı.

İki dönem devlet başkanlığı görevi yapan Uhuru Kenyatta, bu seçimde aday olamayacak.

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