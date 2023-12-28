İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Aralık 2023 Perşembe / 16 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,4561
  • EURO
    32,7245
  • ALTIN
    1964.26
  • BIST100
    7396.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İlginç olay: Uçağın iniş takımında kaçak yolcu bulundu
Dünya

İlginç olay: Uçağın iniş takımında kaçak yolcu bulundu

Fransa'nın başkenti Paris'teki Orly Havaalanı'nda bir uçağın iniş takımında kaçak yolcu bulundu. Kaçak yolcunun sağlık durumunun kritik olduğu açıklandı.

IHA28 Aralık 2023 Perşembe 20:32 - Güncelleme:
İlginç olay: Uçağın iniş takımında kaçak yolcu bulundu
ABONE OL

Fransa'nın başkenti Paris'teki Orly Havaalanı'nda Cezayir-Fransa seferini yapan Air Algeria'ya ait yolcu uçağının iniş takımında kaçak yolcu bulundu. Yetkililer, kaçak yolcunun sağlık durumunun kritik olduğunu ve havaalanı yakınındaki bir hastanede tedavi altına alındığını söyledi.

Yetkilier, uçağın Cezayir'in batısındaki Oran kentinden kalkış yaptığını belirterek, uçuşun iki buçuk saat sürdüğünü aktardı.

Kaçak yolcular, uçakların iniş takımlarındaki sıcaklığın uçuş sırasında eksi 50 ila eksi 60 dereceye kadar düşmesi nedeniyle soğuktan ya da yüksek irtifa nedeniyle oksijen yetmezliğinden hayatlarını kaybedebiliyor.

2015 yılında Güney Afrika'nın Johannesburg kentinden İngiltere'nin başkenti Londra seferini yapan British Airways'a ait yolcu uçağına giren kaçak yolcunun cansız bedeni başkentin güneybatısındaki Richmond'daki bir dükkanın üzerine düşmüştü, ikinci bir kaçak yolcu ise 10 saatlik uçuştan sağ kurtulmuştu.

2019 yılında ise kaçak yolcu olduğundan şüphelenilen bir kişinin cesedi Londra'nın güneybatısında bir evin bahçesine düşmüştü. Olay sırasında ev sahibinin bahçede güneşlendiği ifade edilmiş, ev sahibinin olaydan yara almadığı aktarılmıştı.

  • Orly Havaalanı
  • Kaçak yolcu
  • Sağlık durumu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.