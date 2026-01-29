İSTANBUL 16°C / 11°C
  • İlhan Omar'dan Trump'a suçlama: Ölüm tehditleri artıyor
Dünya

İlhan Omar'dan Trump'a suçlama: Ölüm tehditleri artıyor

ABD Temsilciler Meclisi'nin Demokrat ve Müslüman üyesi İlhan Omar, kendisine yönelik artan ölüm tehditlerinden ABD Başkanı Donald Trump'ın söylemlerini sorumlu tuttu.

AA29 Ocak 2026 Perşembe 10:05
İlhan Omar'dan Trump'a suçlama: Ölüm tehditleri artıyor
Somali kökenli Amerikalı siyasetçi Omar, ABD'nin Minneapolis kentinde bir toplantıda üzerine sıvı püskürtülerek saldırıya uğramasından bir gün sonra katıldığı basın toplantısında konuştu.

Omar, yedi yıl önce ilk kez Kongre'ye seçildiğinden beri ABD Başkanı Trump'ın kendisini hedef aldığını belirterek, "Ne zaman ABD Başkanı beni ve temsil ettiğim toplumu hedef alan nefret içerikli bir dil kullansa bana yönelik ölüm tehditlerinde de sıçrama yaşanıyor." dedi.

Saldırı sonrası topluluk içine çıkma konusunda endişe duyup duymadığının sorulması üzerine Omar, "Korku ve yıldırma bana işlemez." diye konuştu.

Omar, kamu görevine seçildiğinden beri ABD Başkanı Trump'ın ve taraftarlarının kendisini yıldırmak için bu söylemi kullandıklarını savunarak, "Onlara mesajım: Yaptıklarınız şimdiye kadar işe yaramadı, gelecekte de yaramayacak şeklindedir." dedi.

Donald Trump'ın birinci başkanlık döneminden beri sürekli kendisiyle uğraştığını söyleyen Omar, kongrenin açık ara en çok tehdit alan üyesi olduğunun altını çizdi.

Omar, Demokrat Başkan Joe Biden döneminde tehdit sayısının ciddi şekilde düştüğünü, Trump'ın ikinci kez başkanlığa seçilmesiyle tehditlerin yeniden tırmanışa geçtiğini vurgulayarak, "Trump başkan olmasa ve bana bu kadar takıntılı olmasaydı, bugün güvenliğim için bu kadar para harcamıyor, devlet beni korumak için ne yapması gerektiğini düşünmüyor olacaktı." değerlendirmesinde bulundu.

Temsilciler Meclisi'nin Müslüman üyesi Omar, 27 Ocak'ta ABD'nin Minneapolis kentinde bir toplantıda konuşma yaptığı sırada üzerine sıvı püskürtülerek saldırıya uğramıştı.

ABD polisi, 55 yaşındaki saldırgan Anthony Kazmierczak'ın gözaltına alındığını ve tutuklandığını açıklamıştı.

