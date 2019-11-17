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Ilhan Omar´ın kızı paylaştı! Beğeni rekoru kırdı

Ilhan Omar´ın kızı Isra Hirsi, twitter hasabından annesinin de yer aldığı eğlenceli bir video paylaştı. Isra Hirsi´nin paylaşımına sosyal medyada binlerce beğeni yağdı.

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Ilhan Omar´ın kızı Isra Hirsi, twitter hasabından annesinin de yer aldığı eğlenceli bir video paylaştı.
 
Isra Hirsi´nin annesiyle birlikte dans edip, playback yaptığı video'lu paylaşımına sosyal medyada binlerce beğeni yağdı. 
 
ILHAN OMAR KİMDİR?
 
 
1837'de yürürlüğe giren kanunla, meclis üyelerinin başını kapatan şapka, başörtüsü ya da şal ile mecliste oylamaya katılması veya kürsüye çıkması yasaklanmıştı. Ilhan Omar, yemin törenine katılmasıyla birlikte ABD kongresindeki başörtüsü giyen ilk kişi olarak 182 yıllık yasağı kaldırdı.
 
ABD'ye 12 yaşında gelen ve öncesinde 4 yıl mülteci kamplarında yaşayan Ilhan Omar, önceliklerinden birinin ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmenlik politikalarına karşı durmaya devam etmek, daha sonra siyasi olarak tek ödemeli sağlık sistemi ve silah kontrolü gibi politikaları savunmak olduğunu belirtmişti.

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