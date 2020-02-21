Ilımlı muhalif gruplar, esir düşen 2 savaşçılarını takasla kurtardı

AA 21 Şubat 2020 Cuma18:44 - Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 19:07

Ilımlı muhalif gruplarla, Esed rejimi saflarında yer alan İran Devrim Muhafızları emrindeki yabancı terörist gruplar arasında rejimin Kızılay'ı aracılığıyla batı Halep kırsalında esir takası gerçekleşti.

Halep'in batı kırsalında Karasi köyünde 3 hafta önceki çatışmalarda rejim güçlerince yakalanarak esir düşen 2 muhalif savaşçı serbest kalırken, muhalifler de ellerindeki İran destekli bir teröristin cesedini teslim etti.

Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, Rusya'nın hava desteğini alarak yaklaşık bir ay önce Halep'in batı kırsalında muhaliflerin kontrolündeki bölgelere karadan saldırı başlatmıştı.