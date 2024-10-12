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Dünya

‘İlişkilerde yeni bir aşama' olarak duyurdular! Komşudan dikkat çeken Türkiye açıklaması

Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan, normalleşme sürecinde hem Ermenistan'ın hem de Türkiye'nin yeni bir aşamanın olgunlaştığı yönünde aynı algıya sahip olduğunu ifade etti.

Star Gazetesi12 Ekim 2024 Cumartesi 22:48 - Güncelleme:
‘İlişkilerde yeni bir aşama' olarak duyurdular! Komşudan dikkat çeken Türkiye açıklaması
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Ermeni basınına konuşan Cumhurbaşkanı Haçaturyan, Türkmenistan ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Burada Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı (Numan Kurtulmuş) ile görüştüm. Sadece kısa bir görüşme fırsatımız oldu, o da aceleciydi, çünkü bir günde gelip gitti, ancak konuşma aynıydı. Barış içinde yaşamaktan, sınırları açmaktan ve diplomatik ilişkiler kurmaktan bahsettik" dedi.

'YENİ BİR AŞAMA' VURGUSU

Her iki tarafta da çeşitli düzeylerde görüşülen konunun aynı olduğunu vurgulayan Haçaturyan, devlet politikası içinde herkesin Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin zaman açısından çok da uzak olmayan yeni bir aşamaya girdiği algısına sahip olduğunu söyledi.

"GERÇEĞE DÖNÜŞEBİLECEĞİNİ GÖSTERİYOR"

Normalleşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Haçaturyan, tarafların bir araya gelerek normalleşmeyi görüşme fırsatını kaçırmadığını ifade ederek, "Bu, Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesinin öngörülebilir gelecekte gerçeğe dönüşebileceğini gösteriyor. Bu hem sınırların açılmasını hem de diplomatik ilişkilerin kurulmasını kapsıyor" değerlendirmesinde bulundu. Ermenistan Cumhurbaşkanı ayrıca, iki ülkenin üçüncü ülke vatandaşları ve diplomatik pasaport sahibi olan kişiler için kara sınırını açma anlaşmasının daha az zaman gerektirdiğini sözlerine ekleyerek, bu anlaşmanın uygulanmasının taraflar için büyük bir ilerleme olacağını söyledi.

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