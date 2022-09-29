Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Berlin Eyalet Teşkilatı Başkanı Kai Wegner, Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.

Avrupalı Türk İşletmeler Ağının (NETU) ofisini ziyaret eden Wegner, burada NETU Berlin Başkanı Bülent Göktekin ve yönetim kurulu üyeleriyle sohbet etti, NETU'nun çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Wegner Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin geçmişte çok daha iyi olduğunu anımsatarak, "Bunu tekrar iyileştirmemiz gerektiğine inanıyorum. Çünkü Almanya ve Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var. Türkiye'nin de Almanya ve Avrupa'ya ihtiyacı var. Son yıllarda oluşturan çekinceleri ortadan kaldırmak gerekiyor. Bu en iyi şekilde ekonomik ilişkilerle başarılabilir." dedi.

Bunun bir ilk adım olacağını ve başka adımların da takip etmesi gerektiğini aktaran Wegner, Berlin ile İstanbul arasındaki kardeş şehir ilişkilerinin tekrar canlandırılmasını istedi.

"Bunu sizinle yapmak istiyorum." diyen Wegner bu konuda Berlin'deki Türk kökenli girişimcilerin bağlantılarına ihtiyaç duyduğunu aktardı.

Wegner kardeş şehir ilişkilerinin yeniden canlandırılmasının iki kent için de yararlı olacağını belirterek bunun mega şehir olan İstanbul'a ve gelişen bir kent olan Berlin'e büyük bir fırsat sunacağını kaydetti.

Berlin Eyalet Meclisi Milletvekili de olan Wegner, "Bu köprüyü inşa etmek ve Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkileri iyileştirmek bir başkent ve metropol olan Berlin'in görevidir." değerlendirmesine bulundu.

- BERLİN EYALET MECLİSİ SEÇİMLERİNDEKİ AKSAKLIKLAR

Wegner, Berlin Anayasa Mahkemesinin 26 Eylül 2021'de yapılan Eyalet Meclisi seçimlerinin aksaklıklar sebebiyle tamamen yenilenmesi gerektiği yönünde bir ön değerlendirmede bulunduğuna işaret ederek, mahkemenin ön değerlendirmesinde bunu şimdiden bu kadar açık ifade edeceğini beklemediğini, ancak bunun seçimlerde ne kadar çok şeyin yanlış yapıldığını gösterdiğini vurguladı.

Seçimlerin uygun bir şekilde yapılamamasının demokrasi için bir tehlike olduğunu belirten Wegner, seçimlerdeki aksaklıklardan sorumlu olan Sosyal Demokrat Partinin (SPD) halktan özür dilemesini ve gerekli sonuçları çıkarmasını istedi.

Wegner, seçimlerin yenilenmesi konusunda mahkemenin nihai kararı vermesi durumunda CDU'nun seçimlere hazır olduğunu kaydetti.

Berlin'de konut fiyatları, trafik, enerji, ulaşım ve kalifiye eleman eksikliği gibi birçok alanda sorunların bulunduğuna işaret eden Wegner, partisinin bu konuda çözümler sunduğunu aktardı.

Özellikle eğitim ve trafik alanında, Berlin'de iktidarda bulunan partileri eleştiren Wegner, okullarda öğretmen açığı olduğunu ve öğrenciler için sınıflarda yer bulunamadığını belirterek "Eğitim tam bir felaket." dedi.

-LAKABI "KAİ ALİ WEGNER"

Wegner, seçim bölgesi Spandau ilçesinde tüm camileri ziyaret ettiğini ve Türklerle iyi ilişkiler içinde olduğunu anlatarak, göçmenlerle iyi ilişkiler içinde olduğu için kendisine "Kai Ali Wegner" lakabını takıldığını, bundan da hiç rahatsız olmadığını kaydetti.

Almanya'nın bir göç toplumu olduğunun kabul edilmesi gerektiğini vurgulayan CDU'lu Başkan, "Çeşitlilik Berlin için büyük bir şans. Kentimizdeki bu çeşitliği korumamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Wegner, NETU'ya çalışmalarından dolayı teşekkür ederek bundan sonra da bu tür görüşmeleri sürdüreceğini kaydetti.

NETU Berlin Başkanı Göktekin de sivil toplum örgütü olarak Berlin'de yaşanan sorunlara çözüm bulma konusunda çeşitli çalışmalar yaptıklarını aktararak kentteki kalifiye eleman açığının giderilmesi gibi bir dizi projeyi hayata geçirdiklerini anlattı.