İlk azarı Türkiye için yemiş! İşte bardağı taşıran son damla

ABD’yi ikili ilişkilerde zora sokan, Trump’ın Türkiye, İran, Venezuela gibi ülkelerle diyalog çabasını baltalayan ve Türkiye konusunda intikam duygusuyla hareket eden Beyaz Saray’ın ‘radikal’ ismi Bolton görevden alındı.

GÖRÜŞMEYİ ENGELLEDİ

Trump’ın seçim ekibi, bu hamlenin kendisine oy kazandıracağını iletti. Bunu yaparken herhangi bir askeri kayıp vermek istemeyen Trump, terör örgütü Taliban üyeleriyle görüşmek istedi ancak Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, bunu engellemeye çalıştı. Bunu duyan ABD Başkanı Donald Trump da Bolton’ı görevden aldı.

İLK AZARI TÜRKİYE İÇİN YEDİ

Akşam’a konuşan John Bolton’a yakın iki kaynak, Başkan Trump’ın Bolton’ı Türkiye konusunda ciddi bir şekilde azarladığını ifade etti. Türkiye’ye giden ancak Erdoğan ile randevu alamadan ABD’ye dönen Bolton’ın, intikamla hareket ettiği ileri sürüldü.

İNTİKAM VE KAN SONUNU GETİRDİ

Türkiye, İran, Venezuela ve Afganistan… John Bolton’ın sonunu getiren şey, ABD’nin bu 4 ülkeyle ilişkilerinde, Bolton’ın intikam ve kan ile hareket etmesi oldu. Trump’ın ABD askerlerini geri çekme ve İran ile görüşme çabasını engelleyen isim Bolton oldu.