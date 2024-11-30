İlk başörtülü senatör Türklere seslendi: Yürekli duruşunuzu koruyun

ANKARA (AA) - ECEM ŞAHİNLİ ÖGÜÇ - Filistin'in devlet olarak tanınmasını desteklediği için İşçi Partisinin toplantılarına katılımı askıya alınan ve bunun üzerine istifa eden Avustralya'nın en genç ve ilk başörtülü senatörü Fatima Payman, Filistin Devletinin tanınmasının öncelik olduğunu söyledi.

Afganistanlı mülteci olarak başladığı zorlu yolculuğu siyasete uzanan Payman, Avustralya'da 2022'deki federal seçimlerde İşçi Partisinden 27 yaşında Senatoya giren ilk başörtülü kadın oldu.

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana yaşananları "soykırım" olarak nitelendiren ilk federal İşçi Partili Payman, Filistin'in devlet olarak tanınmasına ilişkin Yeşiller Partisi tarafından Senatoya sunulan önerge için partisine karşı gelerek "Evet" oyu kullandı.

Önergeye desteği nedeniyle İşçi Partisinin grup toplantılarına katılma hakkı süresiz askıya alınan Payman, 4 Temmuz'da partisinden istifa ederek görevini bağımsız sürdüreceğini duyurdu.

"Avustralya'nın Sesi" adıyla parti kuran Payman, Afganistan'dan Avustralya Senatosuna uzanan yolculuğunu AA muhabirine anlattı.

- AFGANİSTAN'DAN AVUSTRALYA'YA UZANAN HİKAYE

Payman, 8 yaşındayken ailesinin Afganistan'dan mülteci olarak Avustralya'ya geldiğini ve 4 kardeşin en büyüğü olduğunu belirtti.

Geldiği ülkede ailesiyle mücadelesini sürdüren Payman, Avustralya'nın en genç ve ilk başörtülü senatörü oldu.

Toplum ve kamu hizmetlerine her zaman ilgili olduğunu ancak siyasete atılmanın küçükken aklından geçmediğini belirten Payman, "Çocukluğumda babamla hep siyasetten konuşurduk ama kendimi hiç Avustralya siyasetinde görmemiştim. Bunun benim ulaşamayacağım bir şey olduğunu düşündüm çünkü Senatodaki kimse benim gibi görünmüyordu." dedi.

- "BABAMIN VEFATI DÖNÜM NOKTAM OLDU"

Babasını 2018'de kanserden kaybeden Payman, bu olayı hayatının dönüm noktası olarak nitelendirdi.

Babasının Avustralya'ya mülteci botuyla geldiğini kaydeden Payman, "Bizim daha iyi bir hayata sahip olmamız için çok fedakarlık yaptı. Ben de 'Onun bu zorlu mücadelesini nasıl onurlandırabilirim?' düşüncesiyle siyasete atıldım." dedi.

- "ZORLU BİR YOLCULUK"

Siyasi kariyerini "zorlu bir yolculuk" olarak gören ve Senatoya 27 yaşında girerek büyük sorumluluklar sırtlandığını ifade eden Payman, başörtüsünden dolayı zorluklarla karşılaştığını ve yanlış algılarla mücadele etmek zorunda kaldığını anlattı.

Payman, "İlk etkinliğime gittiğimde Avustralyalı bir kadın, 'Bütün bunlara nasıl uyum sağlıyorsun?' diyerek başörtümü küçümsedi. Kendi kendime 'Neden bu soruları başka bir arkadaşıma sormuyor? Neden bana soruyor?' dedim." ifadelerini kullandı.

Karşılaştığı sorunların kendisini daha çok çalışmaya ittiğini belirten Payman, "Bu, sorunlara çözüm bulmam için beni daha çok teşvik etti." dedi.

- "İŞÇİ PARTİSİ, FİLİSTİN'E SIRTINI DÖNDÜ"

Avustralyalı Senatör, hükümetin 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de olup bitenlere karşı son derece pasif bir yaklaşım sergilediğini kaydetti.

Payman, İşçi Partisinin iktidara gelmeden önce Filistin Devletini tanımayı vadettiğini ancak partisinin İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye başlattığı saldırıların ardından Filistin'e "sırtını döndüğünü" belirtti.

Ülkede yalnızca Müslümanların değil Avustralyalıların büyük bir bölümünün de partinin bu tutumundan rahatsız olduğunu söyleyen Payman, kamuoyunda büyük soru işaretlerinin oluştuğunu ve İşçi Partisinin bu soruları yanıtlayamaz hale geldiğini ifade etti.

Payman, "Bence hükümet, eninde sonunda bu (İsrail'in Gazze'ye saldırılarının) durumun sona ereceğini düşündü ama durmadılar, aylar geçti ve nihayet birinci yılın sonunda İsrail'i kınadıklarını söyleyebildiler." dedi.

- İŞÇİ PARTİSİ İÇİN BEKLENMEDİK ADIM

Payman, Filistin Devletinin tanınmasına ilişkin Yeşiller Partisi tarafından Senatoya sunulan önergeye partisine karşı gelerek "Evet" oyu kullanmasının İşçi Partisi için beklenmedik bir adım olduğunu söyledi.

Partisine karşı oy kullanması halinde partiden atılacağını bildiğini belirten Payman, "Ancak partim ile halkım arasında sıkışmış gibi hissettim ve vicdanımla oy verdim." ifadesini kullandı.

Payman, "Senatodaki en genç üye olarak böyle cesur bir adım atacağımı kimse beklemiyordu." dedi.

Bu olayın ardından partisi tarafından dışlandığını ve radikal biriymiş gibi gösterilmeye çalışıldığını dile getiren Avustralyalı Senatör, "Çifte vatandaşlığım nedeniyle senatör olarak seçilme yeterliliğim sorgulandı. Namaz kılmam, dua etmem ve bana yol göstermesi için Allah'a sığınmam sorgulandı." dedi.

Öte yandan Payman, Filistin nedeniyle partisinden istifası etmesinin Müslümanları sevindirdiğini kaydetti.

"İsrail'e yaptırım çağrısında bulundum. Filistin'in egemenliği için çağrı yaptım ve Filistin'i devlet olarak tanımanın bir öncelik olduğunu söyledim." diyen Payman, kendisiyle aynı görüşe sahip olmayan pek çok kişi tarafından sergilediği duruş nedeniyle tebrik edildiğini belirtti.

- "AVUSTRALYA'NIN SESİ"

Payman, 4 Temmuz'da partisinden istifa etmesinin ardından "Avustralya'nın Sesi" isimli bir parti kurduğunu ve Avustralya'daki farklı gruplarla görüştüğünü söyledi.



Payman, "Gördüm ki herkes İşçi Partisi ve Liberal Partiyi benzer politikalar nedeniyle aynı madalyonun iki yüzü olarak görüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Payman, "Vatandaşlar, 'Sesimizi duyacak ve başkent Canberra'da bizi temsil edecek birine ihtiyacımız var.' diyorlardı. Bu yüzden Avustralya'nın Sesi adlı partiyi kurdum." dedi.

Avustralyalı Senatör, yalnızca Müslümanların değil bütün Avustralyalıların sesi olmak istediğini söyledi.

Yeni partisi için olumlu geri dönüşler aldığını belirten Payman, şimdiye kadar 2 binin üzerinde kayıtlı üyelerinin olduğunu dile getirdi.

- "TÜRKİYE, DÜNYANIN EN GÜZEL ÜLKELERİNDEN BİRİ"

Kız kardeşinin eşinin Türk olduğunu söyleyen Payman, "Merhaba, Nasılsınız?" diyerek az da olsa Türkçe bildiğini kaydetti.

Payman, 2019'da Türkiye'yi ziyaret ettiğini, İstanbul ve İzmir'i gezdiğini, Nevşehir, Ankara ve Gaziantep'i görmek istediğini belirterek, "Türkiye'yi yeniden ziyaret etmeyi çok isterim. Bence dünyanın en güzel yerlerinden biri." dedi.

Biraz Türkçe bildiğini ve halen öğrenmeye devam ettiğini anlatan Payman, Türk dizilerine büyük ilgi duyduğunu, ayrıca Selçuklu ve Osmanlı tarihine hayran olduğunu kaydetti.

Avustralyalı Senatör, "Türkiye'deki ve dünyadaki tüm Türklere mesajım: Dünyanın neresinde olursanız olun, bu cesur ve yürekli duruşunuzu koruyun ve Müslümanlığınızdan ödün vermeyin." dedi.

Payman, "Kim olduğunuzla gurur duyun. Çok zengin bir geçmişimiz var. Tıptan mühendisliğe, teknolojiden bilim insanlarına ve siyasetçilere kadar her alanda inanılmaz öncülerimiz olduğunu görürsünüz." ifadelerini kullandı.