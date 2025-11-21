Milano Sacro Cuore Katolik Üniversitesinden Doç. Dr. Giorgio Del Zanna ile uzun yıllardır Vatikan'ı yakından takip eden ve önceki papalar 16. Benediktus'un 2006, Papa Franciscus'un da 2014'teki Türkiye ziyaretlerini izleyen gazeteci Cristiana Caricato, Papa 14. Leo'nun gelecek hafta Türkiye ve Lübnan gezisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çağdaş tarih ve Türk tarihi alanında dersler veren Zanna, Papa 14. Leo'nun ilk dış gezisini Türkiye'ye yapmasının önemine işaret ederek, "Papa 14. Leo için Türkiye ile ilişkilerin çok önemli olduğuna inanıyorum çünkü birçok anlamı var." dedi.

Bu ziyaretin hem Türkiye ve bölgesi hem de Müslüman dünyayla ilişkiler için ne anlama geldiği sorusu yöneltilen Zanna, "Türkiye, Müslüman bir ülke ve Papa 14. Leo'nun da bakış açısına göre Müslümanlar ve İslam'la ilişkilerin, barışın inşası için çok önemli olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

Zanna, Papa 14. Leo'nun selefi Papa Franciscus'un 2019 yılında Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı ziyaret sırasında aşırılıkla mücadele için "Evrensel İnsani Kardeşlik Belgesi" imzaladığını hatırlatarak, "Bu ziyaretin, Papa Franciscus'un yaptığı bir çalışma olan 'Evrensel Kardeşlik Belgesi' ve Katolik Kilisesi ile İslam arasındaki ittifakın, Orta Doğu'dan başlayarak barışın inşası için kilit öneme sahip olduğuyla tutarlı olduğuna inanıyorum. Tabii sadece Orta Doğu'da da değil." ifadelerini kullandı.

- "TÜRKİYE BUGÜN ÇOK ÖNEMLİ BİR ARABULUCU ROLÜ OYNUYOR"

Türkiye'nin dünyaya çok önemli bir bakış açısı sunduğuna inandığını belirten Zanna, "Papa 14. Leo'nun, Türkiye'den, bugün birçok krizin merkezinde yer alan bir ülkeden hareketle dünyaya önemli bir perspektiften seslenebileceğini düşünüyorum. Her şeyden önemlisi Türkiye, bugün çok önemli bir arabulucu rolü oynuyor." görüşünü paylaştı.

Zanna, Türkiye'nin bugün bölgesinde farklı çatışma alanlarında özellikle oynadığı arabuluculuk rolüyle öne çıktığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Farklı askeri tırmanışlarla çevrili olduğumuz bir dönemde, Türkiye etkili bir arabuluculuk rolü oynuyor. Bunu Rusya-Ukrayna krizinde ve Suriye meselesinde gördük. Askeri tırmanışı desteklemeyen bir ülke. Bu yüzden bu çok önemli bir husus. Şu anda barışı sağlamak veya en azından krizlerin yayılmasını önlemek için çalışan bir ülke. Bu çok önemli bir rol ve Papa 14. Leo'nun da bu seyahatte bu önemi gördüğüne inanıyorum."

Zanna, Papa'nın Türkiye'de üç gün kalacağına, bunun az bir süre olmadığına dikkati çekerek, "Bu da Türkiye'ye verdiği önemi gösteriyor. Ayrıca Papa 14. Leo'nun Ankara'ya yapacağı ziyaret, barışın inşa edilmesi gerekliliğine ilişkin vizyonu çerçevesinde Türkiye'nin bugün taşıdığı önemin bir kabulü niteliğinde. Bu gerçekten çok kritik bir dönem." değerlendirmesinde bulundu.

- CARİCATO: "SEÇİLDİĞİ İLK GÜN VERDİĞİ SİLAHSIZLANMA VE BARIŞ MESAJINI TAŞIYACAK"

Vatikan'ı yakından takip eden İtalyan gazeteci Cristiana Caricato ise Papa 14. Leo'nun ilk dış gezisinde Türkiye ve Lübnan'ı aynı seyahat çerçevesinde ziyaret edecek olmasının uluslararası politika bakımından bir mesaj taşıyabileceğini belirterek, "Bana göre Türkiye ve Lübnan'ı ideal bir hat üzerinde birleştirme kararı, Ortadoğu bölgesine son derece hassas şekilde yaklaşma isteğinden doğuyor. Çünkü bu bölge birçok gerilimle ve yoğun şiddetle sarsılan bir bölge." dedi.

Caricato, Papa 14. Leo'nun mayıs ayında ilk seçildiğinde ilk verdiği mesajında silahsızlanma vurgusuyla barış arzusunu dile getirdiğini anımsatarak, "Özellikle Lübnan ziyareti ama aynı zamanda Türkiye ziyareti de 'kutsal topraklar' meselesini ve İsrail-Filistin çatışmasını diplomatik mesafeyle ele almanın bir yolu olacak. Seçildiği ilk gün verdiği silahsızlanma ve barış mesajını taşıyacak." diye konuştu.

Gazeteci Caricato, Papa'nın bu seyahatlerinde dostluk, diyalog ve karşılıklı saygı yoluyla ilişkiler kurmasının, açıkça büyük karmaşıklıklar ve çelişkiler yaşayan bir bölgenin şu anda yatıştırılmasına katkı sağlayabileceğini belirtti.

- PAPA 14. LEO, TÜRKİYE'Yİ ZİYARET EDECEK 5. PAPA OLACAK

Papa 14. Leo, 27-30 Kasım'da yapacağı ziyaretle Türkiye'ye gelen 5. Papa olacak.

Türkiye'yi daha önce 2014'te Papa Franciscus, 2006'da Papa 16. Benediktus, 1979'da Papa 2. Ioannes Paulus ve 1967'de Papa 6. Paulus ziyaret etmişti.