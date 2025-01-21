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Dünya

İlk günde eski Genelkurmay Başkanına soğuk duş! Portresi Pentagon'dan kaldırıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın yemin ederek resmen göreve başlamasının ardından görev süresi 2023'te dolan Genelkurmay Başkanı Mark Milley'nin ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) duvarında asılı olan portresi indirildi.

AA21 Ocak 2025 Salı 11:02 - Güncelleme:
İlk günde eski Genelkurmay Başkanına soğuk duş! Portresi Pentagon'dan kaldırıldı
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CBS News'ün ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Trump'ın ilk başkanlığı döneminde Çin ile ilgili sorun yaşadığı Milley'nin portresi, Pentagon'daki diğer eski genelkurmay başkanlarının portrelerinin de bulunduğu duvara yaklaşık 15 gün önce asıldı.

Görev süresi 2023'te dolan Milley'nin portresi, Pentagon'daki diğer eski genelkurmay başkanlarının portrelerinin de bulunduğu duvardan kaldırıldı.

Diğer yandan, Pentagon ve Beyaz Saray'dan konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

- TRUMP İLE MİLLEY ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIK

Trump, 27 Eylül 2023'te, sosyal medya platformunda Milley'nin, başkanlığının son ayında kendisinin bilgisi dışında Çinli mevkidaşı ile görüşmesini eleştirmişti.

Medyada çıkan haberlere göre, Milley'nin "kendisinin arkasından iş çevirerek" Çin'i ABD Başkanı'nın düşünceleri hakkında bilgilendirdiğini belirten Trump, "Bu o kadar korkunç bir eylem ki geçmişte cezası ölüm olurdu." ifadesini kullanmıştı.

Trump, "Bu hain eylemin sonucunda Çin ile ABD arasında savaş çıkabilirdi." diyerek Milley'ye yönelik eleştirisini dile getirmişti.

Eylül 2021'de Senato Silahlı Hizmetler Komitesine verdiği ifadede Milley, Çinli yetkililere Trump'ın başkanlığının son haftalarında Çin'e saldırmayı planlamadığını açıkça söylediğini kaydetmişti.

Milley, Çin ile ABD ilişkileri üzerine, "O dönemdeki görevim gerilimi azaltmaktı. Mesajım tutarlıydı: Sakin olun, istikrarlı kalın ve gerilimi azaltın. Size saldırmayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

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