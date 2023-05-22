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Dünya

ilk hac kafilesi Suudi Arabistan'a ulaştı

Suudi Arabistan Hac Bakanlığı, bu yılki ilk hacı kafilesinin ülkeye ulaştığını duyurdu.

AA22 Mayıs 2023 Pazartesi 02:18 - Güncelleme:
ilk hac kafilesi Suudi Arabistan'a ulaştı
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, bu yılın ilk hacı kafilesini taşıyan uçağın ülkeye ulaştığı ifade edilerek, hacı adaylarına ait fotoğraflar paylaşıldı. Açıklamada ayrıntıya yer verilmedi.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA ise Bangladeş'ten gelen ilk hacı kafilesinin Cidde'deki Uluslararası Kral Abdulaziz Havalimanı'na indiği aktarıldı.

Suudi Arabistan Hac Bakanı Tevfik er-Rabia, 9 Şubat'ta yaptığı açıklamada, ülkesinin 2023 sezonunda iki milyondan fazla hacıya ev sahipliği yapmayı beklediğini duyurmuştu.

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