İlk icraatı Kudüs’e ihanet

Yargı darbesiyle İşçi Partisi hükümetinin iktidardan indirildiği ve lideri Lula da Silva’nın komployla adaylığının engellendiği Brezilya’da, geçen Pazar günü düzenlenen başkanlık seçimlerini kazanan aşırı sağcı Jair Bolsonaro, dış politikada atacağı ilk adımı açıkladı. ABD Başkanı’na fikri benzerliği nedeniyle “Tropikler’in Trump’ı” olarak adlandırılan Bolsonaro, ülkesinin, tıpkı ABD gibi, İsrail Büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşımayı planladığını söyledi.

BM’DE DESTEK SÖZÜ

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’yu destekleyen Israel Hayom gazetesine mülakat veren Bolsonaro, “İsrail bağımsız bir devlet. Eğer başkentiniz konusunda bir karar verirseniz, biz de buna göre hareket ederiz. Kampanyam sırasında devlet başkanı seçildiğimde bunu yapıp yapmayacağım sorulduğunda evet demiştim” dedi. Başkan seçildikten sonra yabancı basınla ilk söyleşisinde terör devletinden övgüyle bahseden Bolsonaro, İsrail’i uluslararası arenada da destekleme sözü verdi. Aşırı sağcı lider, “BM’de İsrail ile ilgili hemen hemen tüm meselelerde oyumuza güvenebileceğinizden hiç şüpheniz olmasın” diye konuştu.

FİLİSTİN’E SAVAŞ AÇTI

İşçi Partisi hükümetinin bağımsız bir devlet olarak tanıyarak başkent Brasilia’da açılmasına izin verdiği Filistin Büyükelçiliği’ni de tartışmaya açan Bolsonaro, “Devlet başkanlığı sarayına çok yakın inşa edilmiş. Hiçbir büyükelçilik devlet başkanlığı sarayına çok yakın olamaz, bu nedenle büyükelçiliği taşıma niyetindeyiz. Filistin’in büyükelçilik hakkına sahip olmak için önce devlet olması gerekli” ifadelerini kullandı. İşgalci İsrail’e övgüde sınır tanımayan Evanjelik lidere Netanyahu’dan destek gecikmedi. Mülakat sonrası Twitter’dan açıklama yapan İsrail Başbakanı, Brezilya’yı Kudüs ihanetinden dolayı tebrik ederek “Bu tarihi, doğru ve heyecan verici bir adım” diye konuştu.

Abbas, Bibi’ye kapıyı kapattı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın, İsrail Başbakanı Benyamin ‘Bibi’ Netanyahu’nun, taraflar arasında yeniden iletişim kurulması yönündeki tekliflerini reddettiği öğrenildi. İsrail Kanal 2 televizyonu, Netanyahu’nun, İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet’in Başkanı Nadav Argaman’ı geçen aylarda pek çok kez Abbas’la görüşmesi ve onu yeniden iletişim kurmaya ikna etmesi için gönderdiğini ancak Abbas’ın buna yanaşmadığını öne sürdü. Habere göre, Netanyahu’nun teklifleri arasında, Filistin ekonomisinin iyileştirilmesi amacıyla Gazze’de su ve doğalgaz yatırımı ile ortak sanayi bölgesi kurulması gibi büyük ekonomik projelerin hayata geçirilmesi yer aldı.