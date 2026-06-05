Slovenya'da 22 Mart'ta yapılan genel seçimlerin ardından aşırı sağcı yeni Başbakan Janez Jansa liderliğinde kurulan yeni hükümet, dün parlamentonun onayını alarak göreve başladı. Yeni hükümetin ilk icraatı, yemin töreninden yaklaşık 20 dakika sonra hükümet binasındaki Filistin bayrağını indirmek oldu. Slovenya medyası, Filistin bayrağının parlamentonun yeni hükümeti onaylamasından 20 dakika sonra "ortadan kaybolduğunu" duyurdu.

Filistin bayrağı, Slovenya'nın 2024 yılında Filistin'i devlet olarak tanıma kararı almasının ardından hükümet binasına asılmıştı ve Mayıs 2024'ten bu yana binanın ön cephesinde dalgalanıyordu.

ÖNCEKİ BAŞBAKAN GOLOB: "SLOVENYA, TARİHİN UTANÇ VERİCİ TARAFINA GEÇTİ"

Slovenya'nın Filistin'i tanıma ve İsrail ile silah ticaretini yasaklama kararlarına öncülük eden bir önceki Başbakan Robert Golob sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni hükümet göreve gelir gelmez hükümet binasından Filistin bayrağı indirildi. Yeni hükümetin yemin ettiği tarih ise Slovenya'nın Filistin'i tanımasının 2'nci yıl dönümüne denk geldi. Bu, yeni hükümet için ne kadar üzücü bir tesadüf" ifadelerini kullandı. Golob, "O bayrak yalnızca Filistinliler için değil, adalet, onur, merhamet, insanlık ve barış için dalgalanıyordu. Varlıkları tanınmayan, insan hakları ihlal edilen, baskı altında yaşayan bütün halklar için dalgalanıyordu. Yeni hükümetin ilk icraatı, binlerce kelimeden daha fazla şey anlatıyor. İşte, başladı. Slovenya, tarihin utanç verici tarafına geçti" ifadelerini kullandı.

İSRAİL, SLOVENYA'DA BÜYÜKELÇİLİK AÇACAĞINI DUYURDU

Slovenya'da parlamentonun İsrail yanlısı yeni hükümeti onaylamasının ardından İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İsrail'in Slovenya'da ilk kez büyükelçilik açacağını duyurdu. Saar, "Janez Jansa, İsrail'in açık ve kararlı bir dostudur. Onun seçilmesi, son yıllarda Ljubljana'daki önceki hükümetin düşmanca tutumu nedeniyle düşük seviyeye gerileyen ikili ilişkileri geliştirmek için eşsiz bir fırsat oluşturuyor" dedi. Saar, büyükelçiliğin açılması için "gecikmeden harekete geçileceğini" söyledi.

İSRAİLLİ BİR İSTİHBARAT ŞİRKETİ, SEÇİMLERE MÜDAHALE İLE SUÇLANMIŞTI

Slovenya'da Mart ayında düzenlenen genel seçimlere İsrailli bir özel istihbarat firmasının müdahale ettiği iddia edilmişti. Slovenyalı yetkililer, İsrail ordusunun eski mensupları tarafından kurulan bir özel istihbarat şirketi olan Black Cube'u Slovenya'da "gözetleme ve telefon dinleme" faaliyetlerinde bulunmakla suçlamıştı.

İddialara göre Black Cube, eski Başbakan Robert Golob hükümetini yolsuzlukla ilişkilendiren ses kayıtlarının genel seçimlerden birkaç gün önce sızdırılmasına yardımcı olmuştu.

Seçimler başa baş sonuçlanmış ve eski Başbakan Robert Golob liderliğindeki Özgürlük Hareketi seçimleri az farkla kazanmış olsa da yeni hükümeti kurmak için yeterli meclis çoğunluğuna ulaşamamıştı.

Eski Başbakan Golob döneminde Slovenya, Gazze'de yaşananlar nedeniyle İsrail'e karşı en sert tavrı ortaya koyan Avrupa ülkeleri arasında yer alıyordu.