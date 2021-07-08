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Dünya

İlk kez açıklandı! Dosta düşmana gözdağı verdi

Çin, özellikle 'düşman' denizaltılarını hedef almak için tasarlanmış yeni insansız sualtı aracına dair detayları kamuoyuna açıkladı. South China Morning Post'un haberinde, insansız hava aracının 10 yıl önce insandan arındırılmış Tayvan Boğazı'nda test edildiği ve 'bir deniz aracını tespit etme, kaynağını belirlemek için yapay zeka kullanabilme ve bir torpido ile vurabilme' kapasitesine sahip olduğu bilgisi aktarıldı.

AA8 Temmuz 2021 Perşembe 16:40 - Güncelleme: 8 Temmuz 2021 Perşembe 16:55
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Su altındaki hedefler için üretilen insansız hava aracının inşa projesinin 1990'lara dayandığı ifade edilirken, aracın özelliklerine dair detaylar geçen hafta akademik bir makalede paylaşıldı.

South China Morning Post'un haberinde, insansız hava aracının 10 yıl önce insandan arındırılmış Tayvan Boğazı'nda test edildiği ve "bir deniz aracını tespit etme, kaynağını belirlemek için yapay zeka kullanabilme ve bir torpido ile vurabilme" kapasitesine sahip olduğu bilgisi aktarıldı.

Söz konusu projenin, Çin Halk Kurtuluş Ordusu tarafından finanse edildiği kaydedildi.

Çin'in insansız su altı aracının testine dair ayrıntıları neden şimdi açıkladığı bilinmediği vurgulanırken, Tayvan'la son zamanlarda yaşanan gerilimin bu kararda etkili olabileceği ifade edildi.

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